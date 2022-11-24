Vatan Partisi’nden gazetemize ziyaret

Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, bugün gazetemizi ziyaret ederek, Ankara’da yapılacak olağanüstü kongreye davet etti. Kongre için cumayı cumartesiye bağlayacak gece saat 00.15’te Ankara’ya otobüs kaldıracaklarını söyleyen Arslan, kongreden daha da güçlenerek çıkacaklarını ifade etti.