Körfez Belediyesi'nde görev değişikliği yapıldı

Körfez Belediyesi’nde görev değişikliği yaşandı. Bir süredir boş olan Başkan Yardımcılığı görevine Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir atandı. Serkan Yeğnidemir’in Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi sonrasında ondan boşalan koltuğa ise vekâleten Soner Aydın getirildi.

SERKAN YEĞNİDEMİR ÖZGEÇMİŞİ

1974 yılında Amasya doğdu, ilk, Orta ve Lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Gebze Teknik Üniversitesinde “Fiziksel Varlık Yönetimi” konusunda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Üniversite öğrenciliği sürecinde, özel sektör ve kamu kurumlarında çalışarak çeşitli dernek ve vakıflarda görev aldı. Yeğnidemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.