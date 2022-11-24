Körfez Belediyesi'nde görev değişikliği yapıldı

Körfez Belediyesi’nde görev değişikliği yaşandı. Bir süredir boş olan Başkan Yardımcılığı görevine Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir atandı. Serkan Yeğnidemir’in Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi sonrasında ondan boşalan koltuğa ise vekâleten Soner Aydın getirildi.
SERKAN YEĞNİDEMİR ÖZGEÇMİŞİ
1974 yılında Amasya doğdu, ilk, Orta ve Lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Gebze Teknik Üniversitesinde “Fiziksel Varlık Yönetimi” konusunda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Üniversite öğrenciliği sürecinde, özel sektör ve kamu kurumlarında çalışarak çeşitli dernek ve vakıflarda görev aldı. Yeğnidemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.