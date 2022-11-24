Panelvanın çarptığı yaya ağır yaralandı

Beylikbağı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde, C.C. idaresindeki 41 AAF 220 plakalı panelvan yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.