24 Kas 2022 - 16:59- Ekonomi G: 24 Kas 2022 - 17:06

Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım

Başiskele Belediyesi, ilçedeki mükelleflere önemli hatırlatmada bulunarak Emlak ve İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi'nin 2022 yılı ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım’da sona ereceğini duyurdu
Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım mask
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Her yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi, Başiskeleli mükelleflerin ödemelerinin gecikmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri adına vatandaşlara hatırlatmada bulunarak ödemelerin son tarihinin 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitimi olduğunu duyurdu.

VERGİ ÖDEME NOKTALARI

Vergi mükellefleri, nakit veya kredi kartıyla Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Emlak Servisi’ndeki veznelerden mesai saatleri içerisinde ödeme yapabilecekler. Emlak servisinde yoğunluk yaşanmaması için belediyedeki vezneler 26-27 Kasım (Cumartesi ve Pazar günü) 09:00-17:00 saatleri arasında da açık olacak.

İLÇENİN 4 AYRI NOKTASINDA DAHA VEZNELER HİZMET EDECEK

Aynı zamanda her bölgenin merkezi noktaları olan Yeniköy Merkez Camii altı, Şehitekrem Mahallesi Muhtarlığı yanı, Yakacık Mahallesi Muhtarlık Binası ve Kullar Kültür Merkezi’nde de vezneler son ödeme gününe kadar açık kalarak vatandaşlara hizmet verecek.

ZİRAAT BANKASI’NDAN DA ÖDEME YAPILABİLECEK

Vatandaşlar bu seçeneklerin yanı sıra borçlarını öğrendikten sonra Ziraat Bankası Başiskele Şubesi Başiskele Belediye Başkanlığı adına TR13 0001 0023 5136 6764 9650 13 IBAN numarasına havale ya da EFT yapabilecek ve tüm PTT şubelerinden 234 956 numaralı posta çeki hesabına borçlarını ödeyebilecekler.

ONLİNE VE BANKA MOBİL UYGULAMALARINDAN ÖDEME KOLAYLIĞI

Vatandaşlar, ödemelerini internet üzerinden de kolaylıkla yapabilecek. Başiskele Belediyesi’nin resmi web sayfasının Online Ödeme kısmına girerek ya da https://ebelediye.basiskele.bel.tr/webportal/index.php linkine tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca Vakıfbank ve Halkbank’ın internet bankacılığı uygulamalarından da ödemeler yapılabilecek.

# çevre, Vatandaşlar

24 Kas 2022 - 16:59 - Ekonomi

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