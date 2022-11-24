24 Kas 2022 - 17:10- Siyaset G: 24 Kas 2022 - 17:13

Varank'tan çirkin iftira

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Bütçesi görüşmeleri yapıldı. Görüşmeler sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetten gelen yoğun sorulara cevap veremeyince çareyi yine Türkiye’nin tarihinde önemli bir isme iftira atmakta buldu.” dedi
Varank'tan çirkin iftira mask
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“Sorulara cevap veremeyince yalanın, iftiranın arkasına sığındı.”

Tarhan, “Bakan Varank’a tüm muhalefet partili arkadaşlarımızdan yoğun olarak sorular yöneltildi. Ben de kendisine daha önce Çinli Nevs firmasına 47 milyon Euro ödenen prototip araca dair sorumu ve OSB’lerden zorla alınan bağışları sordum. Ancak bu iki soruma cevap veremeyen Varank, 33 yıl önce 1974 yılı Temmuz ayında Cenevre’de Kıbrıs müzakeresi sürerken, Başbakan Ecevit ile Dışişleri Bakanı rahmetli Turan Güneş arasında kararlaştırılan “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla başlayan İkinci Barış Harekatının sembol ismi Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata’ya çirkin bir iftira atmayı ve kendisini hedef göstermeyi tercih etti. Ki o ismi bu yıl Barış Harekatının 48.yıldönümünde Milli Savunma Bakanlığı da “Ordusuyla milletiyle bir bütünüz biz, vatan için göz kırpmadan can veririz biz, tarihimde her sayfa zaferle dolu, barış için savaşan büyük Türk’üz biz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 48 yıl önce bugün ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla İkinci Barış Harekatı’nı başlattı. Bu harekat ile Kıbrıs Türkü’ne yönelik barbarca zulüm ve işkenceler yapan teröristler Mehmetçiğin karşısında kaçacak delik aradı! Harekatın yıl dönümünde şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve tüm soydaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz”mesajıyla anmış ve kutlamıştır.”diyerek Komisyon görüşmelerinde Varank’ın üniversite anısı olarak anlattığı hikayedeki çelişkileri ve kurguyu ortaya koydu.

“Bakanın 1.sınıfta aldım dediği ders üçüncü sınıfta veriliyor”

Tarhan “Kocaeli’nin gururu Dışişleri Bakanımız Rahmetli Turan Güneş’in kızı Değerli Hocamız Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ile telefonla görüştüm. Bakanın okulun henüz ilk yılındayken aldığını söylediği siyaset sosyolojisi dersinin birinci sınıfta okutulmadığını, kendisinin asla bu dersi o seviyede vermediğini halihazırda da 3.sınıfın 2.dönem dersi olarak okutulduğunu söyledi. Bu yalanın arkasına sığınarak kendisine bir mağduriyet çıkarmaya çalışan Varank’a Ayşe Hocamızın adının sembol olduğunu hatırlattığımızda verdiği tepkiler kendisinin Kıbrıs Barış Harekatından da rahatsızlık duyduğu imajını yarattı.” dedi.

“Bağımsızlık ve Demokrasiye adanmış bir hayat ve bir aile bu çirkin iftiraları haketmiyor.”

Tarhan şunları da kaydetti; “Prof.Dr. Ayşe Güneş Ayata’nın aile tarihine bakıldığında da ülkemizin emperyalist güçlerle mücadelesinde simge isimlerden olan babası Turan Güneş’i görüyoruz. O Turan Güneş ki Kıbrıs Barış Harekatında tüm emperyalist güçlere karşı dik durmuş, Beşparmak dağlarına Türk bayrağının dikilmesini sağlamış en önemli isimlerden biridir. Ayşe Hocamız da bu ismin kızı olarak her zaman demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanmış bir insan çizgisini izlemiş Bakanın iftiralarına asla muhatap olmaması gereken özgürlükçü, öğrencilerine demokratik bir ortam sunan bir akademisyendir”.

24 Kas 2022 - 17:10 - Siyaset

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