24 Kas 2022 - 17:07- Siyaset G: 24 Kas 2022 - 17:14

Yıldızlı, “İl Başkanı potansiyel adaydır”

CHP’de geçtiğimiz günlerde açıklanan parti yöneticilerinin milletvekilliği ile ilgili talimatta adayların 26 Aralık tarihine kadar istifa etmeleri istenmişti
Yıldızlı, “İl Başkanı potansiyel adaydır” mask
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CHP Kocaeli’de il ve ilçe başkanlarının aday olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin 12 ilçe başkanı ve il başkanına adaylık hususunda fikirlerini sorduk. Yıldızlı, “İl Başkanı potansiyel adaydır. Bizim öncelikli hedefimiz 2023 seçimleri. İl başkanı olarak ben sayın genel başkanın adına geminin kaptanıyım.”dedi

Türkiye, 2023 Haziran seçimleri için seçim atmosferi kendini gün geçtikçe hissettirirken siyasi partilerde milletvekili aday adayları için de kulisler hareketlenmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda, CHP’den milletvekili adayı olmak isteyen başkanların görevlerinden istifa etmeleri gerektiği talimatını veren genelge çıkarılacağı gündeme gelmişti.

SON TARİH 26 ARALIK

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Merkezden gelen tebligata göre partinin tüm il başkanları, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, belde başkan ve belde yöneticileri için istifa etmek için son tarih 26 Aralık Pazartesi olarak belirlendi. Örgüt mensuplarının istifaları 5 Aralık Cumartesi günü itibarı ile genel merkez tarafından alınmaya başlanacak.

ATAMA YAPILACAK

CHP Genel Merkezi, istifa edecek isimlerin yerine gelecekler için de örgütlere uyarıda bulundu. İstifa eden başkan ve yöneticilerin yerine Parti Örgütü, Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmaması hatırlatıldı. Genel Merkezle kurulacak diyaloğun ardından istifa sebebiyle boşalan görevlere atamalar yapılacak.

NET BİR İSİM HENÜZ YOK

İstifa edecek isimler için yaklaşık bir ay süre kaldı. Kocaeli’de kimlerin adaylık başvurusu yapacağı ile ilgili henüz net bir isim ortaya çıkmadı. CHP İl Başkanı ve 12 İlçe başkanına bu soruyu yönelttiğimizde ise birçok ilçe başkanı görevinin başında devam edeceğini ifade ederken bazı ilçe başkanları ise süreci takip etikleri ifade etti.

“İL BAŞKANI POTANSİYEL ADAYDIR”

Milletvekilliği adaylığı ile ilgili olarak CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı" İl Başkanı potansiyel adaydır. Bizim öncelikli hedefimiz 2023 seçimleri. İl başkanı olarak ben sayın genel başkanın adına geminin kaptanıyım. Kal derler kalırız git derler gideriz." ifadelerini kullandı.

“AY BAŞINA KADAR BELLİ OLMUŞ OLUR”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar konu ile ilgili "Bu benim tek başıma karar vereceğim bir konu değil. İl başkanımız, yönetimimiz, partimiz ve partililerimizle birlikte alacağımız bir karar. Ay başına kadar bir karar belli olmuş olur" şeklinde konuştu.

“BAŞİSKELE VE ÇAYIROVA BAŞKANLARI ADAY DEĞİL”

İstifa edip etmeyecekleri sorulduğunda CHP  Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman" Benim şu an bir görevim var. Şu aşamada istifa etme durumum ve kendimle ilgili böyle bir tasarrufum yok bizim öncelikli hedefimiz iktidarı değiştirmek." derken CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş milletvekili adaylığı ile ilgili olarak "Ne benim ne de yönetimim böyle bir düşüncesi yok. Seçime yoğunlaşmış durumdayız."dedi

“ÖNCELİKLİ HEDEFİM TEŞKİLATIMI SEÇİME HAZIRLAMAK”

Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin "Ben görevime devam edeceğim. Zaten olağanüstü kongre ile 3 ay önce geldim. Öncelikle hedefimiz ilçe teşkilatımızı seçimlere hazırlamak."dedi.

“DİLOVASI VE GÖLCÜK BAŞKANLARI GÖREVİNİN BAŞINDA”

CHP Dilovası İlçe Başkanı Gökhan Erenoğlu "Benim böyle bir düşüncem yok, dilovası'nda yönetimimde de bu düşüncede kimse yok. Biz gençlere bırakalım diyoruz."dedi. CHP Gölcük ilçe başkanı Fikret Gürel"Ben görevimin başındayım. Bilimsel olarak da başkanlık olarak da bizim böyle bir niyetimiz yok. Amacımız önümüzdeki seçimlerde iktidara gelmek"ifadelerini kullandı

KANDIRA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK

CHP Kandıra ilçe Başkanı Gülay Eyisabuncuoğlu" Şu an için belirlenmiş bir şey yok. Arkadaşlarımızla konuşup birkaç gün içinde karar vereceğiz. Sizin her alanında görev yapmaya hazırız."dedi.

CHP Karamürsel ilçe Başkanı Anıl Aksu "Görevimin başındayım Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Yönetimimde de bu düşüncede kimse yok."dedi.

KÖRFEZ VE DARICA SÜRECİ TAKİP EDİYOR

CHP Körfez ilçe başkanı Bülent Yıldız"Bu sorular için çok erken. Ben adayım desem de olmaz değilim desem de olmaz. Bilmiyoruz şu an süreci.  Bizim öncelikle hedefimiz genel seçimler."dedi.CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş "Henüz süreç başlamadı. Şu an benim böyle bir düşüncem yok. Yönetimimden de herhangi bir başvuru olmadı." dedi.

GEBZE VE KARTEPE ADAYLARA BAŞARILAR DİLEDİ

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan “Ben aday arkadaşlara başarılar diliyorum. Bizim öncelikli hedefimiz iktidar olmak ve Kocaeli’de birinci parti olmaktır” dedi. CHP Kartepe ilçe başkanı Nilay Merttürk " Ben kazanmış cumhurbaşkanlığını kazanmış bir partinin ilçe başkanı olmak istiyorum. Bu dönem böyle bir düşüncem yok.

YILDIZLI’ NIN YERİNE BU İSİMLER KONUŞULUYOR

CHP Kocaeli İl örgütünde Harun Yıldızlı'nın istifa edip Milletvekili adayı olması durumunda İl yöneticileri Bülent Sarı, Mehmet Demirtaş ve Mehmet Nazım Gençtürk' ün İl Başkanı olması bekleniyor.

# türkiye, chp, karar, Kartepe

24 Kas 2022 - 17:07 - Siyaset

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