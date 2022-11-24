24 Kas 2022 - 19:45- Eğitim G: 24 Kas 2022 - 19:47

Kanser tedavisi gören öğretmene yürek ısıtan kutlama

Kocaeli’de bir süredir kanser tedavisi gören öğretmen Hayriye İlhamoğlu’na Öğretmenler Günü’nde öğrencileri sürpriz kutlama yaptı. İlhamoğlu’nun evinin önünde toplanan minikler, öğretmenlerine şarkı söyleyerek moral verdi
Kanser tedavisi gören öğretmene yürek ısıtan kutlama mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hayriye İlhamoğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Hem öğrenciler hem de veliler tarafından sevilen öğretmen Hayriye İlhamoğlu’nu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğrencileri yalnız bırakmadı. İlhamoğlu’nun evinin önüne gelen 3/E sınıfı öğrencileri, çok sevdikleri öğretmenlerine şarkılarla moral vermeye çalıştı. Renkli kağıtlara sevgi dolu yazılar yazan minikler, öğretmenleri için şarkı söyledi. Evinin penceresinden öğrencilerini gören İlhamoğlu ise duygu dolu anlar yaşadı. O anlar görenlerin yüreğini ısıttı.

24 Kas 2022 - 19:45 İHA Kocaeli- Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.934.979 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kanalan Fruk - Böyle güzel şeylerin olması içimizi ısıtıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 19:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Öğretmenler: “Bir gün değil her gün hatırlayın” mask
Öğretmenler: “Bir gün değil her gün hatırlayın”
Ulugazi İlkokulu’ndan öğretmenlerine vefa! mask
Ulugazi İlkokulu’ndan öğretmenlerine vefa!
İzmit ve Kartepe Nüfus Müdürlükleri açık olacak mask
İzmit ve Kartepe Nüfus Müdürlükleri açık olacak
Ayşen Öğretmen: İyi ki öğretmen olmuşum mask
Ayşen Öğretmen: İyi ki öğretmen olmuşum
12 simit tezgahı kiralanacak mask
12 simit tezgahı kiralanacak
Kocaeli Üniversitesi ile ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları arasında işbirliği protokol imzalandı mask
Kocaeli Üniversitesi ile ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları arasında işbirliği protokol imzalandı
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL