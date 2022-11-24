24 Kas 2022 - 19:54- Gündem G: 24 Kas 2022 - 20:18

Ünlü isimden iyi haber geldi

Amasya’da turne dönüşü tiyatro oyuncularının yaşadığı kaza tüm Türkiye’yi üzmüştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu
Ünlü isimden iyi haber geldi mask
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Ünlü isimden iyi haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Deveci yaptığı paylaşımda “Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım” ifadelerini kullandı. Sağlığıyla ilgili Deveci “Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum” dedi. 

Son dakika haberi: Amasya'da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün Tır'a çarpması sonucu feci bir trafik kazası yaşanmış ve kazada 3 kişi yaşamını yitirmişti. Korkunç kazada ünlü oyuncu Sergen Deveci de ağır yaralanmıştı. Omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi paylaştı. İşte son dakika Sergen Deveci'nin sağlık durumuyla ilgili detaylar...

"PAYLAŞIM YAPMAK ZORUNDAYIM"

Deveci paylaşımında, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum." dedi.

İŞTE SERGEN DEVECİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Deveci paylaşımının devamında "Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" ifadelerini kullandı. 

# sağlık, Yemek

24 Kas 2022 - 19:54 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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