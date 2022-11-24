Bakan duyurdu! Sözleşmeli personele kadro

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak."





