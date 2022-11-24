24 Kas 2022 - 20:21- Asayiş G: 24 Kas 2022 - 20:25

Körfez'de çıplak kadın cesedi bulundu

Körfez ilçesinde çıplak halde bir kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cinayete kurban gidip gitmediği ise otopsi raporunun ardından kesinlik kazanacak
Körfez'de çıplak kadın cesedi bulundu mask
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Olay bugün 17:00 sıralarında Körfez Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan çelik köprü altında çıplak bir halde hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatadaşlar hemen durumu 112 Acil Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerdeki bulgular ışığında kadının darp edildiği ve boğularak öldürülmüş olma ihtimali değerlendirildi. Kadının kimliğinin tespit edilmeye çalışılırken kadının kesin ölüm nedeni ise otopsi raporunun ardından belli olacak. Kocaeli cinayet büro ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı
# Olay, sağlık, polis, Kadın

24 Kas 2022 - 20:21 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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