Körfez'de çıplak kadın cesedi bulundu

Olay bugün 17:00 sıralarında Körfez Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan çelik köprü altında çıplak bir halde hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatadaşlar hemen durumu 112 Acil Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerdeki bulgular ışığında kadının darp edildiği ve boğularak öldürülmüş olma ihtimali değerlendirildi. Kadının kimliğinin tespit edilmeye çalışılırken kadının kesin ölüm nedeni ise otopsi raporunun ardından belli olacak. Kocaeli cinayet büro ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı