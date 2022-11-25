Baca yangını vatandaşları sokağa döktü

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise yangın söndürülünceye kadar dışarıda bekledi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise yangın söndürülünceye kadar dışarıda bekledi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını kontrol altına aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.