SEDAŞ’tan 57 çalışanına kıdem ödülü

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (SEDAŞ) 10, 15, 20 ve 25’inci yıllarını dolduran çalışanlar için “Power On Day” adıyla gelenekselleşen etkinlik düzenlenerek kıdem ödülleri dağıtıldı. Sakarya’dan 25, Kocaeli’nden 9, Bolu’dan 11, Düzce’den 3 ve Gebze’den 9 olmak üzere toplamda 57 SEDAŞ çalışanına ödülleri verilerek emekleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Pandemi nedeni ile geçtiğimiz yıl dijital platform zoom üzerinden yapılan etkinlik bu yıl yüz yüze gerçekleştirildi. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz ve 900 çalışanın katıldığı etkinlikte ödül alacak olan çalışanlara plaket ve hediyeler verildi.

Geçtiğimiz günlerde İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği (PİKDER) öncülüğünde ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Dragon Bot” yarışlarına katılım sağlayan ve ikincilik elde eden kürek takımı oyuncularına da SEDAŞ CEO’su Odyakmaz tarafından teşekkür belgeleri verildi.

“Nice başarılı çalışmaları birlikte kutlamak üzere”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ve ödül alan çalışanları tebrik eden Odyakmaz, “Şirketimize uzun yıllar emek veren 57 çalışma arkadaşımızı öncelikle tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl dijital zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi, bu yıl ne mutlu ki bir arada yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da şirket için yıllarca emek veren ekip arkadaşlarımızla bitmeyen enerjimiz ile bu çatı altında tekrar bir araya geldik. Hepimiz, yıllardır omuz omuza çalışarak hedeflerimize birlikte ulaştık. Bir değil birlik olduk. Daha nice yılları aynı heyecan ve enerji ile tamamlayacağımıza inanıyorum. Ödül alan arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ödül töreninin ardından SEDAŞ çalışanlarına etkinlikte çeşitli ikramlar sunuldu.