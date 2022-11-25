Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, hava tahmin raporuna göre hafta sonuna kadar yer yer yağışlar devam ediyor Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, hava tahmin raporunda yer yer sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Bugün 15 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık, ilerleyen günlerde 10 dereceye kadar düşecek. Gece ise en düşük sıcaklık 8 derece bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise yağışların azalacağı ön görülüyor.
25 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağış devam edecek, sıcaklık en düşük 7, en yüksek 12 derece olacak.
26 Kasım Cumartesi: Yer yer yağışlar devam edecek, sıcaklık en düşük 3, en yüksek 11 derece olacak.
27 Kasım Pazar: Bulutlu, sıcaklık en düşük 4, en yüksek 13 derece olacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.