Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, hava tahmin raporuna göre hafta sonuna kadar yer yer yağışlar devam ediyor Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, hava tahmin raporunda yer yer sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Bugün 15 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık, ilerleyen günlerde 10 dereceye kadar düşecek. Gece ise en düşük sıcaklık 8 derece bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise yağışların azalacağı ön görülüyor.

25 Kasım Cuma: Yer yer sağanak yağış devam edecek, sıcaklık en düşük 7, en yüksek 12 derece olacak.

26 Kasım Cumartesi: Yer yer yağışlar devam edecek, sıcaklık en düşük 3, en yüksek 11 derece olacak.

27 Kasım Pazar: Bulutlu, sıcaklık en düşük 4, en yüksek 13 derece olacak.