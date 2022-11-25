25 Kas 2022 - 10:45- Ekonomi G: 25 Kas 2022 - 10:51

İGSAŞ, sektör paydaşlarıyla Growtech’de bir araya geldi!

Türk tarım sektörünün önemli buluşma platformlarından biri olan Growtech Eurasia Fuarı’nın 21’incisi, bu yıl 23- 26 Kasım tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. İnovatif ürünleriyle fark yaratan İGSAŞ, fuar boyunca yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle bir araya gelecek
İGSAŞ, sektör paydaşlarıyla Growtech’de bir araya geldi! mask
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Kurulduğu günden bu yana Türk tarımının gelişmesi için çalışmalarını sürdüren İGSAŞ, dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech’e katılıyor. Bu yıl 23-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuar, ayrıca tarım sektörünün en güçlü ve en büyük fuarı olmasıyla da büyük bir öneme sahip.

Uzun yıllardır Growtech’e katılım sağlayan İGSAŞ, ürün gamındaki klasik ürünlerinin yanında amonyum klorür, organomineral gübre, potasyum nitrat, UAN gibi özel ürünlerini de bir kez daha ziyaretçilerle buluşturdu. Etkinlik süresince İGSAŞ Ar-Ge merkezi tarafından hayata geçirilen ‘’Akıllı Tarım Projesi’’ kapsamında üretilen yapay zeka destekli hava aracı Cemre ile kara aracı Toygar’ın da tanıtımını yapacak.

Teknoloji ile tarımı bir araya getirdik 

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “İGSAŞ olarak doğru yöntemlerle tarım yapılmasına öncülük etme misyonuyla birçok projeye imza attık. Geleneksel yöntemlerle tarım yapan çiftçilerin, daha az girdiyle daha yüksek verim almalarını sağlamanın yanı sıra onları toprak analizi yapma konusunda bilinçlendirmeye ve bu konuda daha proaktif olmaya çalışıyoruz. Bu sayede çiftçilerimizi ileri tarım teknikleri hakkında bilinçlendirerek ülkemizde verimi artırabileceğimize inanıyoruz. Bugüne kadar aldığımız tüm sonuçlar, çiftçileri bilinçlendirme konusunda başarı elde ettiğimizi ortaya koyuyor. Fuarda da yine teknolojiyle tarımı bir araya getirdiğimiz Cemre ve Toygar’ın özelliklerini sektör temsilcileriyle paylaşacağız. Cemre; tohum atma, orman yetiştiriciliği, tarım arazilerinin denetimi gibi çok sayıda işlevi yerine getirirken, Toygar ise toprak, yaprak analizi, zararlı organizma takibi gibi önemli katkılar sağlıyor. Daha çok kişiye ulaşabileceğimiz Growtech Eurasia gibi platformlara katılım sağlamak bizim için önemli. Topluma ve insan hayatına katma değer yaratmayı kendine misyon edinen bir şirket olarak, paydaşlarımızla birlikte gelişip, ülkemize ve sektörümüze katkı sağlayabileceğimize inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk kapalı dikey tarım Ar-Ge projesi başlattık

Tarım ve Orman Bakanlığı ile “İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi” projesinin çözüm ortağı olduklarını da sözlerine ekleyen Ünal, “Bu projeyle tarım sektöründe yepyeni bir dönemin başlamasına vesile olacağımıza inanıyorum. Kapalı dikey tarım yöntemiyle geleneksel tarıma kıyasla yüzde 95 oranında daha az miktarda su ile üretim yapılabiliyor. Özellikle dünyada tarım arazilerinin giderek azaldığını bir dönemde bu teknoloji sayesinde büyük kentlerin gıda ihtiyacı yerinde karşılanabilecek. Birim alandan maksimum fayda sağlayacağız. Türk tarımında öncü olacağına inandığımız, İstanbul gibi metropol bir şehirde yerin 30 metre altında kurulan bu Ar-Ge projesinin ortağı olmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Ayrıntılı bilgi için

Yasemin Sayın

KIMIZandKIMIZ

0535 936 69 17

[email protected],

# türkiye

25 Kas 2022 - 10:45 - Ekonomi

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