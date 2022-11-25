Tayfun Aydoğan: Bunları aşmamız lazım

KAZANIRSAK FORMA SİZİN

Adana Demirspor transferinden sonra Tuzlaspor’a geldim. 1 yıl sonra tekrar Adana Demir’e döndüm ve bu sezon Kocaelispor ile anlaştım. Transferim kolay olmadı. Engin başkanımız bu süreci çok iyi yönetti. Sahada heyecanlanıyorum ama burası apayrı. Böyle bir atmosfer beklemiyordum. Net olarak ifade edebilirim ki burada daha heyecanlandım. İnşallah sizlerin desteği ile de sizi davet ettiğimiz bir sonraki iç saha maçında Etimesgut’u da mağlup edeceğiz. Galip gelirsek futbolcular olarak sizlere forma hediye etmek istiyoruz.

MAÇ BOYUNCA DESTEK İSTİYORUZ

Diyarbekir maçında Gökhan abinin de dediği gibi olumsuz etkilenmeler oldu. Biz saha içinde işimize bakıyoruz, saha dışını dinlersek etkileniriz. Tecrübeli futbolcularımızın bunu aşması lazım ama öndeyken ıslıklanıyoruz, gerideyken yine ıslıklanıyoruz. Zor bir sürecin içindeyiz. Taraftarımız bizim arkamızda dursun yeter. 34 puan toplamışız ve gerçekten iyi bir ortalamamız var. İnşallah sezon sonuna kadar galibiyet serimizi sürdüreceğiz ve bu şehre şampiyonluk hediye edeceğiz.