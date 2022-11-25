Gökhan Değirmenci: İnsanız sonuçta

ŞEHİR DE SÜPER LİG’E ÇIKACAK

Babasının desteği ile kaleciliğe başladığını belirten Gökhan şu ifadelere yer verdi: Rahmetli babamın desteği ile ve onun aldığı bir çift eldiven, bir eşofmanla kaleye geçtim. Pembe bir yalanla başladım kaleciliğe ve iyi ki de başlamışım. Şimdi Kocaelispor’dayım. Bu kulübün yeri Süper Lig’dir. İnşallah takımı oralara çıkarmak da bu oyuncu grubuna nasip olur. Kocaelispor bu şehrin markası. Taraftarımız takımının yanında olsun. Kocaelispor Süper Lig’e çıkarsa şehir de Süper Lig’e çıkmış olacak. İnşallah bunu başarırız.

İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK

Diyarbekir maçında 1 gol attık, 1 top kurtardık. Her maçın öne çıkan bir ismi var. Daha önce Tayfun attı, Beykan attı, diğer arkadaşlarım attı. Son maçta İstediğimiz gibi oynayamadığımız doğru. Bunun bazı sebepleri vardı. Erken dakikada bir gol attık, skor üretemedik ve son dakikalarda bize yakışmayan bir pozisyon yedik. Rakiple karşı karşıya kaldık. Rakibim tam da istediğim şekilde, istediğim yere vurdu ben de topu kurtardım.

PROTESTO YEMEMEK İÇİN

Diyarbekir maçında taraftarımız yana ve geriye oynadığı için tepki gördü. Birkaç arkadaşımız oyun gereği geriye oynaması gerekirken protestoya maruz kalmamak için bunu yapmadı. Duygular var, insanız sonuçta ve bazen etkilenebiliyoruz. Futbol skor oyunu. Kötü oynayabiliriz, önemli olan kazanmak. Ama hatalarımızdan da ders çıkarmak da zorundayız. Bizler profesyonel oyuncularız ve saha içinde kalmamız gerekiyor. Şunu taraftarımızdan rica ediyorum. Isınmalardan son düdüğe kadar taraftarımız bize destek versin.