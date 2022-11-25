Samed Ali Kaya: Zor günler geçirdim

HEDEFE KİLİTLENDİK
Açıkçası kalmayı düşünmüyordum. Dediğim gibi medyadan, sosyal medyadan ve camianın genelinden çok fazla tepkiler görüyordum. Başkanımız ve hocamızın desteği ile bu süreci atlattığımı söyleyebilirim. Kendilerine teşekkür ederim. Takım olarak hedefe kilitlendik ve bu camianın sezon sonunda şampiyon olması adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.