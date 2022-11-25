Samed Ali Kaya: Zor günler geçirdim

HEDEFE KİLİTLENDİK

Açıkçası kalmayı düşünmüyordum. Dediğim gibi medyadan, sosyal medyadan ve camianın genelinden çok fazla tepkiler görüyordum. Başkanımız ve hocamızın desteği ile bu süreci atlattığımı söyleyebilirim. Kendilerine teşekkür ederim. Takım olarak hedefe kilitlendik ve bu camianın sezon sonunda şampiyon olması adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum.