Kağıtspor lidere konuk oluyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, lider Bodrum Çağdaş ile karşılaşacak. Son iki maçını kazanan ve moral bulan Kağıtspor ile 7’de 6 yapan Bodrum arasındaki maç 17.30’da başlayacak ve mücadele TBF Youtube sayfasında canlı yayınlanacak.