Bu işi bitir Körfez!

ATİLA YERİNE MEHMET SAK
Son maçında Diyarbekirspor’u Samed Ali Kaya’nın golü ile 1-0 mağlup eden ve 34 puanla averajla ikinci sırada yer alan Kocaelispor, 29 puanla 4. sırada yer alan Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Fuchsports.TR Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak mücadelede sarı kart sınırında yer alan Atila forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yerinde Mehmet Sak sahada olacak. Kaleci Gökhan’ın yanı sıra Mehmet Yılmaz, Okan ve Mertan sarı kart sınırında yer alıyor.
MUHTEMEL 11
Kocaelispor’un zorlu maçta kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Diogo ve Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Son 4 maçta 1 galibiyet alan ve geçtiğimiz hafta Ankara Demir deplasmanından 3-1’lik yenilgiyle dönen Bursa ekibinde eksik bulunmuyor. Cumartesi mesaisinde bu maçla birlikte Etimesgut – Ankara Demir maçı olacak. Diğer karşılaşmalar ise yarı oynanacak.
SAMED ALİ 8, FATİH AKTAY 6 GOL ATTI
2 takım tarihte 6 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Kocaelispor, 2’sini Karacabey kazanırken 2 maç da berabere sona erdi. Kocaelispor 9, Karacabey ise 7 gol attı. Takımlar arasındaki son maçı Karacabey sahasında 2-1 kazandı. Kocaelispor’da en golcü isim Samed Ali 8 kez fileleri havalandırdı. Tayfun 7, Beykan ve Okan da 5’er gol attı. Ev sahibi ekipte Fatih Aktay 6, Uğur Mustafa Türk 5, Devrim Taşkaya 4, Bekir Can Kara da 3 gol attı.
EVİNDE YENİLMEDİ
Karacabey ekibi bu sezon sahasında kaybetmedi. 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan Bursa ekibi sahasında 12 gol attı, 5 de gol yedi. Kocaelispor ise deplasmanda 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 13 gol attı, 8 de gol yedi. Kocaelispor deplasmandaki tek yenilgisini 1461 Trabzon’dan alırken, Karacabey’in evindeki kayıpları 0-0’lık Buca ve 1-1’lik Balıkesir maçları. Karacabey sahasında oynadığı son 5 maçı da kazandı.
HAKEMLE İLK KEZ
Kocaelispor taraftarının yasak nedeniyle tribündeki yerini alamayacağı mücadelede Karacabey taraftarının soğuk ve yağışlı havaya rağmen tribünleri dolduracağı tahmin ediliyor. Bilet fiyatları ile A ve B tribünü 40, Maraton tribünü biletleri ise 20 liradan satılacak. Çorum Bölgesi Hakemi Ahmet Ecevit iki takımın da ilk maçına çıkacak. Son olarak 13 Kasım’da 0-0 sona eren Adıyaman – Sarıyer maçında düdük çalacak olan Ecevit bu sezon 2. Lig’de 5. maçına çıkacak.
MAÇIN KÜNYESİ
KARACABEY BELEDİYE
KOCAELİSPOR
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Haydar Avcı, Furkan Ulu
STAT: Karacabey Fehmi Gerçeker
YAYIN: Fuchsports.TR
SAAT: 14.00
HAVA: 11 derece yağışlı
KARACABEY BELEDİYE
VEYSEL SAPAN
AHMET EREN
BEKİR CAN KARA
KADİR TURHAN
ABDULLAH BALIKÇI
ERDEM DİKBASAN
FATİH AKTAY
ONUR KARAKABAK
ULAŞ ZENGİN
UĞUR MUSTAFA
DEVRİM TAŞKAYA
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
MEHMET SAK
YALÇIN KILINÇ
DIOGO ÖZÇAKMAK
YUSUF CİHAT ÇELİK
İLYAS KUBİLAY
SAMED ALİ KAYA
TAYFUN AYDOĞAN
BEYKAN ŞİMŞEK
OKAN EKEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.