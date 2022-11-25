25 Kas 2022 - 12:14- Spor G: 25 Kas 2022 - 12:23

Bu işi bitir Körfez!

Kocaelispor sezonun 16. maçında Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı’nda yarın saat 14.00’te başlayacak olan maçı Çorum’dan Ahmet Ecevit yönetecek. Yeşil siyahlılarda hedef sahasında yenilgisi olmayan rakibine evindeki ilk mağlubiyetini yaşatmak ve rakibini biraz daha zirvenin uzağına göndermek

Erdem Övüç
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Bu işi bitir Körfez! mask
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ATİLA YERİNE MEHMET SAK

Son maçında Diyarbekirspor’u Samed Ali Kaya’nın golü ile 1-0 mağlup eden ve 34 puanla averajla ikinci sırada yer alan Kocaelispor, 29 puanla 4. sırada yer alan Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Fuchsports.TR Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak mücadelede sarı kart sınırında yer alan Atila forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yerinde Mehmet Sak sahada olacak. Kaleci Gökhan’ın yanı sıra Mehmet Yılmaz, Okan ve Mertan sarı kart sınırında yer alıyor.

MUHTEMEL 11

Kocaelispor’un zorlu maçta kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Diogo ve Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Son 4 maçta 1 galibiyet alan ve geçtiğimiz hafta Ankara Demir deplasmanından 3-1’lik yenilgiyle dönen Bursa ekibinde eksik bulunmuyor. Cumartesi mesaisinde bu maçla birlikte Etimesgut – Ankara Demir maçı olacak. Diğer karşılaşmalar ise yarı oynanacak.

SAMED ALİ 8, FATİH AKTAY 6 GOL ATTI

2 takım tarihte 6 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Kocaelispor, 2’sini Karacabey kazanırken 2 maç da berabere sona erdi. Kocaelispor 9, Karacabey ise 7 gol attı. Takımlar arasındaki son maçı Karacabey sahasında 2-1 kazandı. Kocaelispor’da en golcü isim Samed Ali 8 kez fileleri havalandırdı. Tayfun 7, Beykan ve Okan da 5’er gol attı. Ev sahibi ekipte Fatih Aktay 6, Uğur Mustafa Türk 5, Devrim Taşkaya 4, Bekir Can Kara da 3 gol attı.

EVİNDE YENİLMEDİ

Karacabey ekibi bu sezon sahasında kaybetmedi. 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan Bursa ekibi sahasında 12 gol attı, 5 de gol yedi. Kocaelispor ise deplasmanda 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 13 gol attı, 8 de gol yedi. Kocaelispor deplasmandaki tek yenilgisini 1461 Trabzon’dan alırken, Karacabey’in evindeki kayıpları 0-0’lık Buca ve 1-1’lik Balıkesir maçları. Karacabey sahasında oynadığı son 5 maçı da kazandı.

HAKEMLE İLK KEZ

Kocaelispor taraftarının yasak nedeniyle tribündeki yerini alamayacağı mücadelede Karacabey taraftarının soğuk ve yağışlı havaya rağmen tribünleri dolduracağı tahmin ediliyor. Bilet fiyatları ile A ve B tribünü 40, Maraton tribünü biletleri ise 20 liradan satılacak. Çorum Bölgesi Hakemi Ahmet Ecevit iki takımın da ilk maçına çıkacak. Son olarak 13 Kasım’da 0-0 sona eren Adıyaman – Sarıyer maçında düdük çalacak olan Ecevit bu sezon 2. Lig’de 5. maçına çıkacak.

MAÇIN KÜNYESİ

KARACABEY BELEDİYE

KOCAELİSPOR

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Haydar Avcı, Furkan Ulu

STAT: Karacabey Fehmi Gerçeker

YAYIN: Fuchsports.TR

SAAT: 14.00

HAVA: 11 derece yağışlı

KARACABEY BELEDİYE

VEYSEL SAPAN

AHMET EREN

BEKİR CAN KARA

KADİR TURHAN

ABDULLAH BALIKÇI

ERDEM DİKBASAN

FATİH AKTAY

ONUR KARAKABAK

ULAŞ ZENGİN

UĞUR MUSTAFA

DEVRİM TAŞKAYA

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

MEHMET SAK

YALÇIN KILINÇ

DIOGO ÖZÇAKMAK

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY

SAMED ALİ KAYA

TAYFUN AYDOĞAN

BEYKAN ŞİMŞEK

OKAN EKEN

# Ankara, Kocaelispor, takım, Karacabey

25 Kas 2022 - 12:14 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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