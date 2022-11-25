25 Kas 2022 - 12:22- Gündem G: 25 Kas 2022 - 12:36

Baroya 15 yeni avukat

Kocaeli Barosu'nda gerçekleştirilen ruhsat töreninde 15 stajyer avukata ruhsatlarını Baro Başkanının elinden alırken cübbelerini ise yanında staj yaptıkları avukatlar giydirdi

Cihat Polat
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Baroya 15 yeni avukat mask
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Kocaeli Barosu yemin ve ruhsat töreni bugün Baro Binasında bulunan Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapıldı. Törene Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, Baro Genel Sekreteri Nuriye Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Fırat Kırımcı katıldı. Törende Av. Murat Samet Kubat, Av. Duygu Belen Cumhuriyet, Av. Şeyda mutlu, Av. Cahit Tunç, Av. Elif Çelik, Av. Rabia Özler, Av. Ömer Altun, Av. Suzan Cansu Oral, Av. Mustafa Talha Kodal, Av. Alperen Yiğit, Av. Mert Metin Salcan, Av. Osman Buğra Avşarbey, Av. Sude Şeyma Temel, Av. Şener Asma ve Av. Muharrem Tarık Çakmak ruhsatlarını Baro Başkanı Mehmet Gül'ün elinden alırken cübbelerini ise staj yaptıkları avukatların elinden aldılar.

Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Av. Murat Samet Kubat stajını Av. Elvan Bağ Canbaz'ın yanında yaptı.

Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun olan Av. Duygu Belen Cumhuriyet stajını Av. Güler Çetin'in yanında yaptı.

Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Şeyda Mutlu stajını Av. Zeynep Çiğdem Yılmaz'ın yanında yaptı.

Selçuk Üniversitesi'nden mezun olan Cahit Tunç stajını Av. Ferit Kunt'un yanında yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Av. Rabia Özler stajını Av. Murat Özveri'nin yanında yaptı.

Kırkkale Üniversitesi'nden mezun olan Av. Ömer Altun stajını Av. Zülfünaz Yolcu Türkmen'in yanında yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Av. Suzan Cansu Oral stajını Av. Başar Değer'in yanında yaptı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olan Av. Mustafa Talha Kodal stajını Av. Adil Eyüpoğlu'nun yanında yaptı.

Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Av. Alperen Yiğit stajını Av Mehmet Gül'ün yanında yaptı.

Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olan Av. Mert Metin Salcan stajını Av. Hakan Üstün'ün yanında yaptı.

Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Av. Osman Buğra Avşarbey stajını Av. Alper Doğan'ın yanında yaptı.

Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olan Av. Sude Şeyma Temel stajını Av. Derya Keskin'in yanında yaptı.

Yalova Üniversitesi'nden mezun olan Av. Şener Asma stajını Av. Murat Bayraktar'ın yanında yaptı.

Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Av. Muharrem Tarık Çakmak stajını Av. Halil Temeş'in yanında yaptı.

# Atatürk, eğitim, Kocaeli Üniversitesi

25 Kas 2022 - 12:22 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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