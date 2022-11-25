Cinayete kurban giden kadının kimliği belli oldu

Olay dün akşam sıralarında Körfez Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan çelik köprü altında çıplak bir halde hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatadaşlar hemen durumu 112 Acil Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan ilk incelemelerde kadının darp edildiği, boğularak öldürüldüğü ve çırılçıplak soyularak köprü altına atıldığı değerlendirilen kadının kimliği de belli oldu. Cesedin 29 yaşındaki yabancı uyruklu Sarah Alı Shareef'e ait olduğu öğrenildi

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kadının cansız bedeninin yakınlarına 100 lira bırakıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin cinayetin işleniş şeklini değerlendirerek, zanlılara ulşamaya çalıştığı öğrenildi.