Cinayete kurban giden kadının kimliği belli oldu

Olay dün akşam sıralarında Körfez Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan çelik köprü altında çıplak bir halde hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatadaşlar hemen durumu 112 Acil Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yapılan ilk incelemelerde kadının darp edildiği, boğularak öldürüldüğü ve çırılçıplak soyularak köprü altına atıldığı değerlendirilen kadının kimliği de belli oldu. Cesedin 29 yaşındaki yabancı uyruklu Sarah Alı Shareef'e ait olduğu öğrenildi
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Kadının cansız bedeninin yakınlarına 100 lira bırakıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin cinayetin işleniş şeklini değerlendirerek, zanlılara ulşamaya çalıştığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.