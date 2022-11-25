25 Kas 2022 - 14:14- Siyaset

AKP’li Demir davet turunda

AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir’in öncülük ettiği program için partili kadınların davet turu devam ediyor. “Birlikte Başardık” başlığı ile düzenlenecek olan program, 8 Aralık Perşembe akşamı, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Başkan Aysun Demir de etkinlik öncesinde davetiye dağıtımını sürdürüyor