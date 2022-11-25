AKP’li Demir davet turunda

DAVET TURU SÜRÜYOR
Partinin üst düzey yöneticilerinin de ilgi göstermesinin beklendiği program öncesinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Aysun Demir, son olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, meclis üyesi Ayşe Hacet Aşar ile geçmiş dönemlerde partide görev alan kadın kolları yöneticilerini ziyaret ederek davetiyelerini takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.