SMA'lı kızına kavuşmayı bekliyor

Polis Memuru Emre Türker, "Empati yapılması bile ne kadar zor değil mi? İnanın gerçeği daha da can yakıcı. Rabbım kimseyi evladıyla sınanmasın. Bebeklerimiz ailelerine kavuşsun. Neva'mız ailesine kavuşsun." dedi.

Ümit ne güzel şey!

Beklemek vuslata ereceğim günü.

Tüm sıkıntıların,korkuların ardımda kalışını hayâl etmek.

Bembeyaz düşlere yelken açıp, geleceğin en güzel günlerine selâm yollamak.

Ümit var !

Çare var !

Güzel yürekler var !

"Ve ben artık beklemek değil, yol almak istiyorum"

Türker, "Ve ben artık beklemek değil, yol almak istiyorum. Kızımız iyi olsun yanımızda olsun diye bütün bu haykırışlar. Müjdemiz var. Neva için biz varız dediniz. Bizlere inandınız. Sayenizde %33 olduk. Bu tabloda emeği geçen herkese ve özellikle Emniyet Müdürlüğü teşkilatında çalışan sevgili meslektaşlarıma minnet duyuyoruz. İyi ki varsınız. Bizlerin umudu oldunuz. Nevamızın yaşam ışığı oldunuz. Nevamızın Gülleri hiç solmasın. Görmezden gelmeyin lütfen..Giden günler Neva'dan gidiyor. Bu haykırışlar hepimizin haykırışları. Yalvarıp buz gibi yüzlerle karşılaşmak ne büyük bir acı. Aç kalsak kimseden isteyemeyiz ama bu açlık değil bir bebeğe can olmak için büyük bir çaba. Bu hepimizin imtihanı. Bebeklerimize bizden başka kimse yardım etmiyor. Gelin hep birlikte yaşatalım onları. Neva'miz daha 8 aylık. O daha ne yaşadı ki. Tedavi ücreti pahalı diye ölüme terketmeyelim SMA'lı bebeklerimizi. Hepimizin vereceği 20 TL 30 TL 50 TL kurtaracak bu yavrularımız. Çok kişinin az parasına ihtiyacı var bebeğimizin. Küçük mevlada yardımda bulunmak kimseyi fakir yapmaz ki." ifadelerini kullandı.



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Açıklama: Neva

İrtibata geçerseniz Baba Emre beyle gerekli olan şeyleri gönderir.

Baba Emre Türker.

+90 544 549 11 44