25 Kas 2022 - 15:05- Eğitim G: 25 Kas 2022 - 15:10

Öğretmenler Günü Körfezim’de muhteşem etkinliklerle kutlandı

Kocaeli’nin en köklü eğitim kuruluşlarından olan Körfezim Eğitim Kurumları, bu yıl da öğretmenler gününü çok farklı ve eğlenceli organizasyonlarla kutladı
Öğretmenler Günü Körfezim’de muhteşem etkinliklerle kutlandı mask
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Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Şendoğan, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez İlçe Sağlık Müdürü Oğuz Kösa, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi İmran Uzun, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Öğretim Görevlisi Yıldırım Karadeniz, Kocaeli Üniversitesi Şube Müdürü İmdat Akbaba’nın ve pek çok değerli misafirin katıldığı Geleneksel Körfezim Sıra Gecesi, Körfezim Eğitim Kurumları Salonu’nda Körfez Urfalılar Derneği ile ortaklaşa olarak yapıldı. Özenle hazırlanan dekorlarla süslenen programda, sıra gecesine uygun olarak türküler, söyleşiler ve oyun havaları ile eğlenen öğretmenler, yoğrulan çiğköfteyi de afiyetle yediler.

Körfezim Okul Aile Birliği de öğretmenler gününde öğretmenleri unutmayarak hazırladıkları çeşitli ikramlıklarla öğle arasında bir kutlama gerçekleştirdiler.Keyifli ortamda yemeklerini yiyerek sohbet eden öğretmenler hazırlayanlara teşekkürlerini ilettiler.

Her iki organizasyonda da konuşarak, yapılan güzel etkinlikler için okul kurucularına, Körfez Urfalılar Derneği’ne, organizasyonların hazırlanmasında emeği geçenlere ve Körfezim Okul Aile Birliğine teşekkür eden Körfezim Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, öğretmen olmanın değerleri ile ilgili yaptığı konuşmasında milli ve manevi hassasiyetleri yüksek, iyi insanlar yetiştirmenin eğitimin ilk kuralı olduğu vurgusunu yaptı.

# sağlık, Okul, eğitim, Kocaeli Üniversitesi

25 Kas 2022 - 15:05 - Eğitim

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