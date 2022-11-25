Duvara sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Sanayi Mahallesindeki bir işyeri duvarına sıkışan yavru kediyi kurtardı.
DUVAR KIRILDI
Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyeri duvarından kedi sesi geldiği ihbarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede işyerine ulaşan İtfaiye ekipleri, yavru kedinin işyeri içerisindeki havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi.
VETERİNERE TESLİM EDİLDİ
Ekipler hilti ve çekiçle duvarı kırarak yavru kediye ulaştı. İlk kontrolünde herhangi bir yarası olmayan yavru kedi, sağlık kontrolü için veteriner ekiplere teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.