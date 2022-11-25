Kocaeli'de 2004-2012 yılları arasında 8 yıl Fen İşleri Daire Başkanlığı yapan Tahir Akman yaşamını yitirdi. Akman geçmişte bir süre Kent Konut Genel Müdür Yardımcılığı, Kocaeli Üniversitesinde de bir dönem Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten, 2019 genel seçimlerinde AKP İzmit Belediye Başkan aday adayı olan Tahir Akman birkaç ay önce yakalandığı hastalık nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.



ÖĞLEN FEVZİYE'DEN KALDIRILACAK

Akman’ın cenazesi, yarın (cumartesi) İzmit Fevziye Camiinde kılınacak öğle namazını takiben toprağa verilecek.

TAHİR AKMAN KİMDİR?

1955 yılında Edirne’de doğdu.

İlkokul Edirne de, Ortaokulu İzmit Ortaokulunda, Liseyi İzmit Sanat Enstitüsünde, Yüksekokulu Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinde okudu.

1978 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

İş hayatına 1979 yılında İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde memur olarak başladı.

Kontrol Mühendisi, Kontrol Şefi ve Fen İşleri Müdürü olarak 1989 yılına kadar görevine devam etti.

İstifa ederek görevinden ayrıldı.

2003 yılına kadar 14 yıl mühendislik görevini kendi firmasında sürdürdü.

Proje yapımı ve inşaat işlerinde mesleğini icra etti.

2003 yılında Gölcük Belediyesinde Teknik Koordinatör olarak göreve başladı.

Yaklaşık bir yıl burada görevini sürdürdü.

Açıktan atama ile tekrar memuriyete döndü.

04.05.2004 yılında yer değiştirme sureti ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine atandı.

Fen İşleri Daire Başkanı olarak 8 yıl görevini sürdürdü.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Kent Konut Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Bir süre sonra başkan danışmanı olarak çalıştı.

2015 yılında Kocaeli Üniversitesine Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

2019 yılında AK Parti İzmit Belediye Başkan aday adayı oldu.

Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Oğlu Kalp Damar Cerrahisi Uzman Doktor, Kızı da Kocaeli Üniversitesinde Doktor Öğretim Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.