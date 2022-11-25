Kocaeli Bilnet Okullarından 5.Yıl Kutlaması

Bu bilinçle Ali Korkmaz Eğitim Kurumları çatısı altında Kocaeli Bilnet okulları, “İnsanlığın ve ülkemizin gelişmesinde rol oynayacak nesillerimizi çağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlara sahip olacak şekilde, çok yönlü olarak bilgi ve becerilerle donatma” gayesini ilke edinmiştir.

Bu gayede ilerlerken güçlü ve lider bir kurumun sahip olması gereken tüm özellik ve imkânlarıyla emin adımlarla büyüyen, Kocaeli Bilnet okulları 5. Yılında; öğretmenine değer veren, fikirlere ve yeniliklere açık, akademik başarıyı önemseyen, pedagojiyi her şeyin üstünde tutan, güçlü eğitim kadrosu, huzurlu ve güvenilir çalışma ortamıyla kurumsallık yolunda emin adımlarla yol almaktadır.

2018-2019 öğretim yılından bugüne değin Kocaeli Bilnet Okullarında omuz omuza ve birbirlerinden aldıkları güçle zorlukları yenerek birlikte, keyifle çalışarak öğrencilerine ve kuruma kazandırdığı başarılarda imzası olan Kocaeli Bilnet Okullarının bir parçası olarak ilk günden itibaren görev alan öğretmen ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sunan Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol ardından hepsini sahneye davet etti.

Canan Doğan, Şeyma Çetin Uslu, Melek Taşyürek, Alev Başak Aydın, Bircan Akturan, Zeynep Merve Darcan, Merve Doğan, Şengül Karagöl Kayla, Hatice Altun, Gizem Taner, Nergiz Köy, Bahriye Akdoğan, Onur Koray Mete, Zöhre Aydoğan, Tolgahan Akar, İbrahim Ozan Gider, Erhan Demiray, Şeyda Upçin, Halil Kesmeci, İsmail Aksoy, Yonca Küçük, Anwar Guettache, Esra Oklu, Ahmet Yıldız, Adem İşeri, Fatih Sayım, Kübra Karabay, Pınar Yıldırım, Yasemin Karademirci, Hatice Genç Çatak, Safiye Feride Okka, Sevgi Gürelman, Mert Toker, Necmi Pektaş, Hakan Şentürk, Abdülkerim Özcan, Reşat Yılmaz, Kadir Yılmazer, Sinan Yazıcı, Fatih Korkmaz, Özlem Oruç Çıkıntaş, Sibel Erden, Tülay Aydoğmuş, Yasemin Demirkol’a bu anlamlı günde Kocaeli Bilnet Okulları Kurucusu Ali Korkmaz 5. Yıl Anı Plaketlerini takdim etti. Ali Korkmaz konuşmasında “Bilnet Okullarında beş yıldır her türlü yeniliği, güzelliği, mutluluğu ve bunların yanında kimi zaman sıkıntıyı, zorluğu siz öğretmenlerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla paylaşmak, birlikte başarmak benim için çok kıymetli bir tecrübeydi. Daim olmasını içtenlikle diliyorum.

Mesleğin çok daha meşakkatli olduğu günümüz dünyasında biliyorum ki sizler tüm donanımınız ve sevginizle öğrencilerimize yaklaşmakta, bu muhteşem mesleği gururla taşımaktasınız. İyi ki varsınız.

Öğretmenler Gününüzü kutlar, saygılarımı sunarım.” diyerek duygularını dile getirdi