Yıldız’dan Katırcıoğlu’na çok sert cevap!

Yıldız, Katırcıoğlu’nun ihaleleri tanzim etmekle anıldığını belirterek, “Bir sonraki dönem milletvekili adaylığını garanti altına almak için başka argümanlar bulmalıdır” dedi.
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı eleştiren AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na çok sert cevap verdi. Yıldız, “Genel başkanı şehide ‘kelle’ diyen bir partinin Kocaeli milletvekili 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlamış. Kocaeli’deki belediyelerde ihaleleri tanzim etmekle anılan bu vekilin her şeyden önce bir aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. Şehitler üzerinden partimizi ve milletvekilimizi hedef alacak en son kurum AKP ve onun mebuslarıdır. Kaldı ki şehit yakını denilerek yutturulmaya çalışılan kişi provokatörün ta kendisidir. Bu işlerden AKP’ye ekmek çıkmayacağı gibi bu milletvekili arkadaş bir sonraki dönem milletvekili adaylığını garanti altına almak için başka argümanlar bulmalıdır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.