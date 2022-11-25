Yıldız’dan Katırcıoğlu’na çok sert cevap!

Yıldız, Katırcıoğlu’nun ihaleleri tanzim etmekle anıldığını belirterek, “Bir sonraki dönem milletvekili adaylığını garanti altına almak için başka argümanlar bulmalıdır” dedi.

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı eleştiren AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na çok sert cevap verdi. Yıldız, “Genel başkanı şehide ‘kelle’ diyen bir partinin Kocaeli milletvekili 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlamış. Kocaeli’deki belediyelerde ihaleleri tanzim etmekle anılan bu vekilin her şeyden önce bir aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. Şehitler üzerinden partimizi ve milletvekilimizi hedef alacak en son kurum AKP ve onun mebuslarıdır. Kaldı ki şehit yakını denilerek yutturulmaya çalışılan kişi provokatörün ta kendisidir. Bu işlerden AKP’ye ekmek çıkmayacağı gibi bu milletvekili arkadaş bir sonraki dönem milletvekili adaylığını garanti altına almak için başka argümanlar bulmalıdır” ifadelerini kullandı.