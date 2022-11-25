KADEM, kadınlara Israrlı Takip suçunu anlattı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle bugün Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Portakal Hafız Konağında söyleşi düzenledi. Söyleşide Av. Emel Ceylan Balcıoğlu kadınlara, kadınlara yönelik şiddetin bir türü olan ısrarlı takibi anlattı.

YOĞUN KATILIM

Programa, ŞÖNİM Müdürü Tuğba Uğur, Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Serpil Büşra Namlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serra Demirkol,Yerel Kültür Platformu Kadın Komisyonu Başkanı Melek Çeliköz, Aile Sosyal İl Müdürlüğü’nde görev yapan Sosyalog Elin Şehnaz Uysal, KADEM Kocaeli Yürütme Kurulu üyeleri ve KADEM gönüllüleri katılım sağladı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

Israrlı takip suçunu işleyen kişiye, suçun niteliğine bağlı olarak 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verildiği ve bu suçun; çocuğa, ayrılık kararı/boşanılan eşe karşı işlenmesi veya mağdurun okulunu, işyerini, konutunu terk etmesine neden olması halinde cezanın, 1 yıldan 3 yıla kadar artırılabildiği bilgileri aktarıldı. Program söyleşi sonundaki soru cevaplarından ardınan sona erdi.