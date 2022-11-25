Terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.