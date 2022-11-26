Karate Seri A’da Kağıtspor rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı milli karatecileri Endonezya’nın Jakarta kentinde yapılan Karate1 Seri A müsabakalarından madalyayla döndü.

MİLLİ SPORCULAR KÜRSÜDE

65 ülkeden 665 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu 3 sporcu milli takım adına mücadele etti. 55 kilogramda Gülsen Demirtürk, Alman rakibini yenerek bronz madalya; 75 kilogramda Enes Bulut, Ukraynalı rakibini yenerek bronz madalya kazanıp kürsüde yer aldı. 67 kilogramda mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Ekrem Altuner Yılmaz, Japon rakibine bronz madalya maçında yenilerek turnuvayı 5. Sırada tamamladı.