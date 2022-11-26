Karate Seri A’da Kağıtspor rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı milli karatecileri Endonezya’nın Jakarta kentinde yapılan Karate1 Seri A müsabakalarından madalyayla döndü.
MİLLİ SPORCULAR KÜRSÜDE
65 ülkeden 665 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu 3 sporcu milli takım adına mücadele etti. 55 kilogramda Gülsen Demirtürk, Alman rakibini yenerek bronz madalya; 75 kilogramda Enes Bulut, Ukraynalı rakibini yenerek bronz madalya kazanıp kürsüde yer aldı. 67 kilogramda mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Ekrem Altuner Yılmaz, Japon rakibine bronz madalya maçında yenilerek turnuvayı 5. Sırada tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.