24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.10 da Encümen Salonu’nda yapılan ihaleyi takip etmek istediklerini ancak takip edemediklerini ifade eden CHP Kartepe İlçe Başkanı Başkanı Nilay Merttürk ve Meclis Üyeleri konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İlçe Binasında bir araya gelen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve Meclis Üyeleri Sabri Soyer, Hasan Bayrak, Ayla Demir, Yakup Kalmuk, Esat Alioğlu ve Özlem Çankaya konuyla ilgili olarak Kartepe Belediyesine yüklendiler.

“KARTEPE SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

“Bu ihaleyi bizler takip etmek istesek de edemedik maalesef.” Diyen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Son yıllarda yaşanan ekonomik bunalımla birlikte kamu ihalelerinde yolsuzluk, usulsüzlük, siyasi himayecilik, kayırmacılık ve kamu kaynaklarının belli kesimler arasında paylaşımına yönelik yaygın uygulamalar ayyuka çıkmışken, ihaleler neden canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde şeffaf yapılmıyor? Kapalı kapılar ardında yapılan ihaleler vicdan yaralar, güven zedeler, hesap sordurur!!! Kartepe sahipsiz değildir!!!” dedi.

“BİZİM DERDİMİZ HAKLA”

“Meclis Üyelerimiz Mecliste bu konuları dile getirdiğinde siyaset yapmakla suçlanıyor ancak bunun adı siyaset değil hak aramaktır” diyerek sözlerine devam eden Merttürk; “Bizim derdimiz firmalarla ya da şahıslarla değil, bizim derdimiz hakla, adaletle, eşitlikle. İhaleye giremiyoruz, ihaleyi canlı yayında takip edemiyoruz. Bizim bir diğer görevimiz de denetlemek ise bunu nasıl yapacağız? Sosyal belediyecilik şeffaflık nerede Allah aşkına!?”

“PAKET USULÜ, ADRESE TESLİM İHALE BU”

Sözlerine devam eden Merttürk; “Bu ihalenin adını değiştirmeli. Kapalı Teklif Usulü değil paket usulü, adrese teslim ihale denmeli. Gel müteahhit gel! Parsel parsel satışlara, paket ihale. Arslanbey’de satılan arsaya baktığımızda, kupon bir arsa. 10.355,00 TL’ye satılıyor. Bu bölgede 0.20 emsali olan konut arsasının bile metrekaresi 3.500 TL iken emsali 0,90 olan ticari arsanın emlak değeri nasıl bu kadar az olabiliyor? Bakınız metrekaresi 2,800 TL’ye bu bölgede konut alanı yok! Keza Sarımeşe’de satılan arsanın akıbeti de aynı. Gayrimenkul internet portalına baktığımızda satışa çıkan arsanın yanında kuş uçumu 800 metre arası olan başka bir arsanın metrekaresi 4,800 TL civarında iken, bu ihalede nasıl oluyor da bu arsa metrekaresi 3,125 TL civarında satılıyor? Nerede kamunun hakkı, nerede Kartepeli vatandaşımızın hakkı? Hesap verin!” dedi

“BİZİM SORUNUMUZ YANLIŞI KAPATMAYI MARİFET SANANLARLA”

Kartepe Belediyesi İmardan Komisyonu CHP Meclis Üyesi Sabri Soyer ise; “Parsel parsel satıyorsunuz derken ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdiler bize. Geçtiğimiz aylarda mecliste yaptığım konuşmada yüklenici iş yapıyor parasını ödeyemiyorsunuz karşılığında takasa gidiyorsunuz dediğimizde Sayın Başkan sinirlenmişti. Hadi açıklayın bu ihaleyi o zaman Sayın Başkan! Bizim kişilerle, şirketlerle sorunumuz yok! Bizim Kartepeli vatandaş olarak sorunumuz yanlışın üstünü örtmeyi marifet sanan yöneticilerle” dedi.

“BU NASIL BİR RAHATLIK?!”

“Arslanbey’de ki arsa resmen birileri için hazırlanmış ticari kupon bir arsa olmuş” diyen Soyer; “Yerine gittik gördük. Sağında okul alanı, solunda yeşil alan. 0,90 emsalle komple kullanım hakkı. Alana demişler ki, aldıktan sonra da imar düzenlemesi ile uğraşma biz sana hazır ve nazır veririz. Bu nasıl bir rahatlık, nerede Kartepeli vatandaşımızın hakkı?” şeklinde konuştu.

“ŞEFFAFLIĞIN ANLAMINI KAVRAMALARINI ÖNERİYORUM”

Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Bayrak; “Bir belediye meclisini, ihalesini canlı yayınlayamıyorsa eğer bu kabul edilir değildir. Sosyal ve şeffaf olmanın anlamını kavramalarını öneriyorum acilen. Kırsal Mahalle gündemi için gelen Kartepeli vatandaşlarımızın olduğu meclisin görüntülerini bile yayımlamaktan imtina edenlerden şeffaflık beklemek ne kadar doğru bilemeyiz ancak biz bu şeffaflığı şu dakikadan sonra beklemiyor Kartepeli vatandaşlarımızın talebi üzerine emir telaki ediyoruz” dedi.