26 Kas 2022 - 09:24- Ekonomi G: 26 Kas 2022 - 09:26

Kocaeli’de kimse üşümesin

Kocaeli genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin 41 Su Nakit kartlarına yakacak yardımlarını da yatırdı
Kocaeli’de kimse üşümesin mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kış mevsimin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde düzenli gıda desteği alan ailelere yakacak desteği ödemelerine başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her yıl verilen yakacak desteği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla Kasım -Nisan ayları boyunca 6 ay geçerli olmak üzere aylık 500 TL, toplamda ise 3.000 TL olarak vatandaşların 41 Su Nakit kartlarına yatırılacak. Yakacak desteğinin ilk ay ödemesi (kasım ayı) su nakit kartlara yatırıldı.

41 KARTLARA AYLIK 500 TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Kocaeli’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 16 bin 440 aileye yakacak desteğinde bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ihtiyaç sahibi ailelerin 41 Su Nakit kartlarına toplamda altı aylık süre zarfında her aileye toplamda 3.000 TL yakacak desteği yapılmış olacak.

BAŞVURULAR ÇÖZÜM MASASINA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına başvuran vatandaşların talepleri doğrultusunda, Büyükşehir’in uzman personeli tarafından sosyal incelemeler yapılarak başlayan sürecin ardından, talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanıyor.

# Büyükşehir Belediyesi, sağlık, Tahir Büyükakın

26 Kas 2022 - 09:24 - Ekonomi

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