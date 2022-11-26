Rengarenk yapraklar dile geldi

Kocaeli’de görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçların yaprakları, sonbaharla birlikte dökülmeye başladı. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu narin kentlerden biri olan kentte yaprakların bin bir çeşit renginden ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ ve ‘Çalışınca Oluyor’ yazıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapraklardan oluşturulan yazılar havadan görüntülendi.

EKİPLERDEN ESTETİK ÇALIŞMA

Kentte sonbaharla birlikte farklı tonlara bürünen ağaçlar görsel şölen sunuyor. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Düzenli olarak parklarda, mesire alanlarında ve yol kenarlarında bakım ve temizlik çalışması yapan Park ve Bahçeler ekipleri, topladıkları yapraklardan estetik bir çalışmaya imza attı. Topladıkları binlerce yaprağı sabırla dizen ve bunlardan ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ ve ‘Çalışınca Oluyor’ yazıları oluşturan ekiplerin çalışması sonuç verdi. Havadan görüntülenen yazılarla yapraklar adeta dile geldi.