RY İnşaat'ın  yeni projesi Arya Villa & Residence yükseliyor

Umuttepe yolu üzerinde yeni Kocaeli Şehir Hastanesine 5 dakika mesafede yapılan ARYA Residence ve ARYA Villa ile yeni bir yaşam alanı oluşturan firma sahibi Rüstem Yıldız; "RY İnşaat’tan ev sahibi olan müşterilerimiz en sağlam referanslarımızdır. Firmamız kurulduğu günden beri müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip haline getirmiştir. RY İnşaat olarak; projelerimizde en kaliteli malzeme kullanımını sağlıyoruz, işimizi her zaman söz verdiğimiz zamanda bitiriyoruz, tüm inşaatlarımızı doğal afetlere uygun olarak yapılandırıyoruz, sevdiklerinizle beraber yaşayacağınız mutlu ve huzurlu bir ortam hazırlıyoruz." dedi.

Şehrin Merkezi Taşınıyor Keşfettiniz mi?

Kabaoğlu Mahallesi'nde planlanan ARYA Residence ve ARYA Villa projesinde yaklaşık bin bağımsız alan planlandı. Geçtiğimiz günlerde Muazzez Ersoy'un katılımıyla lansmanı yapılan RY İnşaatın sahibi Rüstem Yıldız; "Bizi 11 yıldır tanıyan Kocaeli' halkının güvenine teşekkür ederiz. Şimdiden oldukça yoğun talep var. Ve bu ilgi işimizi ne kadar doğru yaptığınızı gösteriyor. Şimdiden tüm kocaeli halkına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.