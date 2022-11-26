Büfe kiraya verilecek

Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait olan, aşağıdaki tablodaki taşınmazlar Belediyemize gelir getirmesi amacı ile 2886 Sayılı Kanunun 45. ve 46. maddeleri ve devamına göre açık teklif usulü ile kiralama olarak ihale edilecek

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