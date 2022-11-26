Yeni yıl hediyesinin değeri hepsi burada ile daha da anlamlı

Yılbaşı etkinliğinin hazırlıkları ailelerde, çocuklarda neşeyle yaşanır. Tüm yaşanılan anıların geride bırakılmasının duygusu, yerini yeni umutlara ve beklentilere bırakır. Güzellik, estetik ve görsel süslemelerle şölen havasına bürünen evler hazırlanarak, kutlamalar büyük bir coşkuyla beklenir.

Yeni yıla özel hediyeler bu günü daha da ayrıcalıklı kılar. Öğrenciler, okullarda öğretmenlerine verdikleri değeri gösteren, el emeği ürünler yaparak sunarlar. Sevgililer arasındaki özel hediyeler sevgi bağını kuvvetlendirir ve birbirlerini daha özel yapar. Ailelerde ihtiyaçlar belirlenerek seçilen yeni yıl hediyesi bambaşka anlamlar kazanır. İş yerlerinde iş arkadaşları ve patronlara, sevgi ve saygıyı ifade eden hediyeler seçilerek verilir.

Arkadaşlar arasında bütçelere göre en uygun hediye seçimleri yapılarak hatırlanır. Tüm ilişkilerde hediyenin önemi ve değeri büyüktür. Toplum kültürümüzde yaygın olan hediye geleneği sevginin en güzel ifadesi olarak kullanılır. Yılbaşı en çok hediye alışverişinin yapıldığı önemli günlerdir. Değeri sevgiyle ölçülen hediyeler, maddi anlamlarından çok daha büyük değerler taşır. Yılbaşı günlerinin temsili sayılan hediyeler, toplumsal bir etkinlik olarak yer alır.

Yeni Yılın En Güzel Hediye Seçeneği Iphone 13

Iphone 12 modeli çıktığı günden itibaren merakla beklenen, 13 ailesi serisinin ilk modelinin tanıtımı yapıldığı an, beklentileri karşılayarak Iphone hayranlarını sevindiren gelişmeler sunuldu. En çok batarya ömrü ve kameralardaki üstün özellikleri, belirgin bir şekilde öne çıkan özellikleri oldu. Bir önceki modele göre boyutları büyüyen yeni modelde, şarj girişinde özel Lightning port kullanılarak hızlı şarj özelliği eklendi. Iphone’la özdeşleşen çentik ayrıntısı küçültülerek dikkatleri çekti. Profilin kalınlığıyla telefonun ağırlığındaki artış yaşandı. Kamera çıkıntıları kalınlaşan modelin 4 farklı renk seçeneği sunuldu.

Çentiklerin yer kapladığı alanlara oran, %20 küçültülerek tasarlanan yeni modelin görüntüsü beğenileri oluşturan ayrıtılar arasında yer aldı. Iphone 13 modelinde bulunan LTPO arka panel, yenilenen teknolojisiyle 120 Hz yenileme hızına sahip oluyor. Oyun oynama performansında 120 Hz hız farkı fark edilir enerji tasarrufu sağlayarak, daha uzun ömürlü pil vaat ediyor. Custom özellikli üretilen ekran, daha önceki serilere göre % 28 daha parlak görünüm ile gün ışığında bile üstün görünme performansı sunuyor. IP68 sertifikasına sahip model su ve tozdan korunaklı olduğunu ispatlıyor.

Profesyonel Özelliklerle Iphone 13 pro

Yeni çıkan telefon sürümden beklentiler genellikle, daha uzun süre kullanım ömürlü pil, üstün özellikli kamera ve daha ayrıcalıklı ekran özellikleri oluyor. Pro serisinde tüm bu beklentileri karşılayan yeni Iphone modeli, büyük bir beğeni oluşturuyor. Esnek, güçlü akıllı telefon özellikleriyle pil ve kamerada fark yaratan özellikler taşıyor. Kameralarda en büyük gelişmeyi sinema mod oluşturuyor. Video çekimlerinde nesnelere ve insanlara odaklanan özelliği geri kalan kısmı flu ve bulanıklaştırarak çekim yapabilmesi, üstün yapay zekâ ayrıcalıklarını yansıtıyor. Video çekimleri sonrası, odak noktaları belirlenmesini sağlayan özellik ise profesyonel çekim farkını oluşturuyor. Film çekimi yapanlar için bu özellik muhteşem bir fark olarak değerlendiriliyor. Iphone 13 pro özelliği olarak sunulan üçlü kamera farkı, diğer bütün modellere göre bambaşka bir özellik kazandırıyor. Kamerada bulunan Telefoto teknolojisi 77mm lensle aynı oranda özellik sunuyor. Kamera ultra geniş yapısıyla, 6x optik zoom olanağı tanıyor. Bu geliştirilmiş özellikler, profesyonel kameraya yakın bir değer katıyor. Makro çekim modu, objelere yakınlaşma özelliğiyle tüm detayların ayrıntılarıyla çekim özelliği kazandırıyor. Geniş fotoğraf stili koleksiyonu filtre kullanmayı gerektirmeyecek avantaj sunuyor. Yeni modeli yılbaşı hediyesi bekleyeneler için sürpriz niteliklerinde özellikler taşıyor.