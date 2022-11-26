26 Kas 2022 - 11:32- Teknoloji G: 26 Kas 2022 - 11:35

Black Friday Kampanyasında Beyaz Eşya Fırsatları

Black friday Amerika’da uzun yıllardır her yılın Kasım ayında düzenlenen çılgın denilebilecek indirim kampanyalarını ifade etmektedir
Black Friday Kampanyasında Beyaz Eşya Fırsatları mask
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Türkiye’de ise efsane indirim adıyla uygulanmaya başlanmış olan bu çılgın indirimlerin en uygun fiyatlarını Hepsiburada sizlere sunuyor. Hepsiburada tarafından hazırlanan efsane kampanyadan yararlanmanın ilk şartı ise uygulamayı telefonunuza indirmenizdir. Telefonunuza Hepsiburada uygulamasını indirdikten sonra ihtiyacınız olan ürünleri incelemeye başlayabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyerek indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Beko buzdolapları ve çamaşır makineleri her evde mutlaka olması gereken beyaz eşyalar arasında yer almaktadır. Yeni evlenecekler ya da evini yenileyecek kişiler beyaz eşya ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla almayı istemektedirler. Onların bu isteklerini de Hepsiburada black friday kampanyası ile karşılıyor. En kaliteli buzdolaplarını ve çamaşır makinelerini uygulama üzerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ailenizin ihtiyacına uygun özellikleri olan Beko buzdolaplarını ya da çamaşır makinelerini de mağazalara gitmeden inceleyerek seçebiliyorsunuz.

Black friday kampanyasında müşterilere bir kısıtlama getirilmemektedir. Bu sayede istediğiniz ve ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz bütün ürünleri sepetinize ekleyerek satın alabiliyorsunuz. Hepsiburada tarafından düzenlenen efsane indirimlerden yararlandığınız takdirde bütçenizi zorlamanıza gerek kalmıyor. Kısıtlı bütçeyle evinizin beyaz eşyalarını yenileyebiliyorsunuz.

Black Friday Beko Buzdolabı Fırsatları

Beko buzdolabı modelleri her evin ihtiyaçlarının farklı olduğu bilinerek tasarlanmaktadır. Aileyi oluşturan birey sayısına bağlı olarak buzdolabı modelleri arasından seçimler yapılabilir. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Beko tarafından üretilen buzdolapları enerjiyi de çok tasarruflu olarak tüketmektedirler. Evinizdeki buzdolabı çok fazla elektrik tüketiyorsa efsane indirimlerden yararlanarak değiştirebilirsiniz. Bu sayede elektrik faturalarınızda düşüşü hemen fark edebilirsiniz. Enerji tasarruflu buzdolapları ayrıca sebze ve meyveleri uzun süre taze tutmaktadırlar. Beko buzdolabı almanız halinde yiyeceklerinizin uzun süre taze kalması ile ayrıca israf edilmesinin de önüne geçebilirsiniz.

Sebze ve meyvelerin yanında ayrıca kahvaltılıklar, et grubu olan ürünleri de uzun süre saklayabiliyorsunuz. Derin donduruculu, no frost olan buzdolaplarını aldığınızda ise mevsiminde alacağınız sebzeleri buzluk kısmına koyarak uzun süre sonra çıkarttığınızda da tıpkı pazardan yeni almış gibi taze olarak tüketebiliyorsunuz. Et, tavuk ve balık buzluğa koyarak aylarca taze şekliyle kalmasını sağlayabilirsiniz. Toplu alışveriş yapabilir ve bu sayede zamandan da tasarruf sağlayabilirsiniz. Çevre dostu olarak üretilen Beko buzdolapları kesinlikle doğaya zarar vermemektedirler. Buzdolaplarını Hepsiburada uygulamasından detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Beğendiğiniz buzdolabını da hemen sepetinize ekleyebilirsiniz. Black friday indirimlerini değerlendirerek alabilirsiniz.

Black Friday Kampanyasında Çamaşır Makineleri

Çamaşır makineleri bir evin olmazsa olmazı olan eşyalar arasında yer alıyor. Kıyafetlerin yıkanması için kadınların büyük çabalar harcamasına gerek bırakmayan çamaşır makineleri Hepsiburada da bulunuyor. Küçük ya da büyük aileler için uygun kazan genişlikleri, yıkama devirleri, program sayısı ile çamaşır makineleri çok çeşitli olarak üretilmektedirler. Her kadın çamaşırlarının her zaman temiz olmasını istemektedirler. Beyazlar daha beyaz olmalı, renklilerin renkleri de her zaman canlı kalmalıdır. Ayrıca üzerinde bulunan kirler ve lekeler çamaşıra zarar vermeden çıkartılmalıdır. Bütün bu özellikleri bir arada bulunduran çamaşır makinelerini black friday kampanyasında Hepsiburada da bulabiliyorsunuz.

Çamaşır makineleri son teknolojiyle üretilmekte ve bütçenize uygun olan ekonomik fiyatları da black friday kapsamında bulmanız mümkün olmaktadır. En kaliteli çamaşır makinelerini Hepsiburada üzerinden satın alabiliyorsunuz. Kaliteli olması ile de uzun yıllar sorun yaşamadan kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İnternet üzerinden alışverişi güvenli olarak yapmak için uygulamayı tercih etmek en doğru seçim oluyor. Çamaşır makineniz eskidiyse ya da ilk olarak alıyorsanız sizin için hangisinin uygun olduğunu özelliklerini inceleyerek anlayabilirsiniz.
# Kadın, türkiye, çevre, elektrik

26 Kas 2022 - 11:32 - Teknoloji

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