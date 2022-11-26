İş dünyasının başarılı kadınları da İYİ Parti dedi

27.11.2022 Pazar ( Yarın ) Uzunçiftlik Düğün Salonunda gerçekleşecek olan 3.Olağan Kongreleri öncesi düzenledikleri programlar ile Kartepe ve Kocaeli genelinde büyük yankı uyandıran katılımların olduğu İYİ Parti'ye bu sefer de kadın eli değdi.

İş ve Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen isimleri; uzun süre Kocaeli Sanayi Odası ve Kalite Derneğinde görev yapan ODTÜ mezunun Tülay Uzunkol, Sanayi kuruluşlarında Finans Müdürü olarak görev yapan Müzeyyen Demir ile Maşukiye ve İzmit'te esnaflık yapan bir çok sosyal sorumluluk projesine omuz veren Elif Gündüz; İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve Partililerin katıldığı program ile İYİ Parti'ye katıldılar.

Yeni katılan üyelerin rozetlerini İlçe Yöneticisi Gülnur Ertuğral ile birlikte takdim eden İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel yaptığı konuşmada; "İYİ Parti, Genel Başkan'ı da bir kadın olan, bugün Türkiye'de kadına yönelik tüm olumsuzlukların karşısında en net tavrı ortaya koyan, kadın'ın hayatın içerisinde yer alabilmesi ve hak ettiği değeri görebilmesi için tüm imkanları sağlamaya gayret etmesi ile adeta kadınların partisidir.

İlçe Teşkilatı olarak Bizde Kartepe'de iş, siyaset ve cemiyet hayatının içerisinde daha fazla yer alması gerektiğine inandığımız kadınlarımıza dokunacak projeler geliştirebilmek, kadının siyaset için sadece geziye götürülen, kısır günlerinde toplanıp seçim zamanı oy devşirilen bireyler değil, kendi kendine yetebilen, özgüven sahibi, ayakları üzerinde durabilen, aklı ve vicdanı hür birer birey olarak,istedikleri alanlarda var olabilmeleri için çalışmalar yapabilmek adına.

Kendi alanlarında başarılı olmuş, bugüne kadar edindikleri bilgi birikim ve tecrübeleri toplumla paylaşarak, hizmet etmek isteyen kadınlarımızı Partimize davet ederek bugünden sonra bizimle çalışmalarını istedik. Onlarda Sağolsunlar, davetimize ve partimizin samimiyetine inanarak, belkide ilk siyasi deneyimlerini yaşamak ve İlçemize, İlimize, Ülkemize yararlı olabilmek aynı zamanda Kadınlarımıza yönelik projeler ile çalışmalar üretmek üzere aramıza katıldılar.



Kendilerine bir kez daha Hoşgeldiniz diyorum. Sizlerle birlikte Kartepe'miz adına çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyor. Üyeliklerinizin hayırlı olmasını diliyorum". dedi.