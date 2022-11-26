Bilgi Köprüsünden 20.yılına özel kutlama

Kutlamada açılış konuşması yapan Ali Korkmaz; öğretmenlerin toplumdaki yeri, önemi ve değerini anlatırken kendini eğitime adamış, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışan deneyimli öğretmen kadrosunu anlamlı bir plaket töreniyle onurlandırdı. Konuşmasında aynı çatı altında uzun yıllar çalıştığı emekli olan öğretmenleri saygıyla, vefat eden öğretmenleri rahmetle anarak öğretmenine verdiği değeri bir kez daha dile getirdi.
KORKMAZ: ŞEHRİN EĞİTİM MARKASI OLMANIN HAKLI GURURUNU TAŞIYORUZ
2003 yılından başlayarak aynı çatı altında bulunan eğitim kurumlarında birçok ilke imza attıklarının altını çizerek eğitime bakış açılarının çok geniş ve farklı olduğunu dile getirdi. Bölgenin ilk etüt merkezini açmaları, Kocaeli’de ilk kez çift dille eğitim veren KIDS Anaokulu’nu açmaları, içinde meyve ağaçları ve ekim alanlarının bulunduğu doğal çim bahçesiyle ikinci bir ana kucağı görevi gören Gündüz Bakımevi’ni faaliyete soktukları, Montessori eğitim felsefesiyle eğitim veren yine Kocaeli’de bir ilk olan Montessori Anaokulu’nu açmaları ve kazandırdıkları derecelerle öğrencilerinin geleceğine yön verdikleri özel öğretim kurslarında bugün gelinen noktada aldıkları sonuçlardan bahsederek şehrin markası olmanın haklı gururunu taşıdıklarını belirtti.
Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları İdari Koordinatörü Beyhan Gürsoy, 2003 yılından bu güne uzun yıllardır kendileriyle devam eden öğretmen ve çalışanlara teşekkür ederek plaketlerini almak üzere sahneye davet etti.
Beşinci yıldan on sekizinci yıla kadar kendileriyle çalışan öğretmen ve personeller teşekkür plaketlerini Ali Korkmaz’dan aldı.
“Bu başarılara siz değerli çalışma arkadaşlarımla imza atmaktan mutluyum, onurluyum. Hepinize emekleriniz, çabanız, çalışma azminiz, aile olma bilinciniz için ayrı ayrı teşekkür ederim” diyerek tüm öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.