İYİ Parti İzmit İlçe Kongresi startı verdi!

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Kongre öncesi İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti’nin İzmit İlçe Kongresi için Hakan Tamer, il yöneticisi Banu Aykan ve İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan adaylığını duyurmuştu. Tamer geçtiğimiz günlerde yapılan basın toplantısında Aykan’ın lehine aday olmayacağını duyurdu. İki aday ile yapılan kongre seçimlerinde Babacan beyaz listede yarışırken Aykan ise mavi listede yarıştı. 430 delegenin oy kullanacağı kongrede 2 bin 518 üyesi bulunan İzmit İlçe Başkanlığı’nda kongre sonrası 144 il delegesi belirlenmiş olacak. Yönetim kurulu ve başkanla birlikte ise 33 üye seçilecek. Kongrenin Divan Kurulu Başkanlığını Cevat Saraç üstlendi.



