Teco Karacabey Belediyespor A.Ş- Kocaelispor maçının İlk 11'leri açıklandı

KARACABEY M.FEHMİ GERÇEKER STADI
26.11.2022 - 14:00
HAKEMLER
AHMET ECEVİT(Hakem)
HAYDAR AVCI(1. Yardımcı Hakem)
FURKAN ULU(2. Yardımcı Hakem)
BURAK YÜCETAĞ(Dördüncü Hakem)
SÜLEYMAN GÜNEŞ(Gözlemci), ÜNAL AKÇA(Temsilci), ERTAN SARIKAYA(Temsilci)
TECO KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.
96. VEYSEL SAPAN
2. YUSUF ERDEM GÜMÜŞ
3. AHMET EREN
5. İLKE NELİK
6. CANER KOCA
10. BEKİR CAN KARA
11. ÖMER KUŞAN
14. MUHAMMET YEŞİL
32. MUSTAFA DİLER
43. FATİH AKTAY
67. ONUR KARAKABAK
Yedekler
1. HÜSEYİN ARSLAN
7. TUĞAY ADAMCIL
8. VEDAT BORA
9. ATA KURTULUŞ
17. KADİR TURHAN
19. ABDULLAH BALIKÇI
21. UĞUR MUSTAFA TÜRK
22. ERDEM DİKBASAN
68. ULAŞ ZENGİN
77. SADIK ARDA YILMAZTÜRK
Teknik direktör
BÜLENT AKAN
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. ALPAY ÇELEBİ
3. YALÇIN KILINÇ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. MEHMET SAK
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
7. CEM EKİNCİ
11. HAZARHAN KARACA
6. MEHMET TAŞ
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
71. YİĞİT CANGURU
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
TEKNİK DİREKTÖR
FIRAT GÜL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kanalan Fruk - Alırız bu maci
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.