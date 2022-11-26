26 Kas 2022 - 13:56- Spor G: 26 Kas 2022 - 13:59

Kültür Okulları Öğretmenler Gününü kutladı

İlimizde 20 yıldır eğitim hayatına devam eden ve başarılarına her yıl bir yenisini ekleyen Kültür Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Welborn Luxury Hotel’de gerçekleştirilen muhteşem bir yemekle kutladı. Öğretmenler kendileri için düzenlenen gecede doyasıya eğlendiler
Kültür Okulları Öğretmenler Gününü kutladı mask
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DEV KADRO BİR ARAYA GELDİ

Başiskele Karşıyaka Mahallesinde bulunan Kültür Okulları öğretmenleri ve İzmit’te bulunan Kültür Özel Öğretim Kursu öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi. Bu muhteşem geceye Kültür Eğitim Kurumları Genel Müdürü İsmail Aydemir, Eğitim Koordinatörü Saim Seçkin Aydemir, Okul Müdürleri Murat Yağmur, Çağlar Akkaş, Nevzat Bayram, Ahmet Yakın ve Nurettin Menteşe ile birlikte idareciler ve çok sayıda öğretmen katıldı. Öğretmenler ve idareciler çalan şarkılarla gece boyunca eğlendi.

DEĞERİ HER GÜN BİLİNECEK MESLEK

Düzenlenen gecede öğretmenler gününü kutlayan Kültür Eğitim Kurumları Genel Müdürü İsmail Aydemir; “Her daim çocuklarımızın üzerine titreyen; ailesine, milletine, vatanına faydalı birer fert olarak yetiştirmek için fedakârca çalışarak onları geleceğe hazırlayan siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenlik mesleği değeri her gün bilinecek bir meslektir. Kültür Eğitim Kurumları olarak siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde ahlaklı ve başarılı nesiller yetiştiriyoruz. Her yıl başarılı sonuçlar alarak bunu tescilliyoruz. Bu organizasyonda sizlerle olmaktan mutluluk duyuyor ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.
# Okul, eğitim

26 Kas 2022 - 13:56 - Spor

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