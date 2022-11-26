26 Kas 2022 - 14:16- Siyaset G: 26 Kas 2022 - 16:01

Türkkan: “O masanın kaşarı oldular!”

İYİ Parti İzmit İlçe 3. Olağan Kongresinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, “Terör iftirası atanlar, kahvaltı masası iftirası atanlar o masanın kaşarı olmaktan behis görmediler” ifadelerine yer verdi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Türkkan: “O masanın kaşarı oldular!” mask
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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. İl yöneticisi Banu Aykan ve İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan adaylığını koyduğu kongreye katılan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan iktidara yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkkan, İYİ Parti’ye yönelik yapılan karalamalara karşılık olarak “Terör iftirası attılar, terör iftirası atanlar, kahvaltı masası iftirası atanlar o masanın kaşarı olmaktan behis görmediler” ifadelerine yer verdi.

“FETÖ İLE BOY BOY FOTOĞRAF ÇEKİLENLERİ BAKAN YAPTILAR”

Kongrede konuşmasını gerçekleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: “Bundan tam 5 yıl önce insanlarımızın elinden alınmaya çalışılan özgürlüğü için devletimize hak ettiği itibarı geri kazandırmak için hep beraber birer kıvılcım olduk. O gün kıvılcımdık bugün ise Türkiye’yi aydınlık yarınlara döndürmek için güneş olduk. İnsanımızın yarınları tükendiğinde ucube sistemin mahküm ettiği karanlığa kapılmışken İYİ Parti güneş gibi doğdu. Gün geldi hapse atmakla tehdit ettiler, devlet imkanlarına sırtlarını yaslayıp cezaevine atmaya çalıştılar. Şuanda o demir parmaklık korkusu yaşayanlar Meral Akşener’e önce FETÖ iftirası attılar sonra FETÖ ile boy boy fotoğraf çekilenleri Bakan yaptılar. Sonra terör iftirası attılar, terör iftirası atanlar, kahvaltı masası iftirası atanlar o masanın kaşarı olmaktan behis görmediler.


“BİZLERİ KENDİLERİ GİBİ KUMARBAZ SANDILAR”


Arkamızdan milletimiz yüreğimizde ülkemiz omurgasız siyasetin kitabını yazdılar bunlar. Bizleri kendileri gibi kumarbaz zannettiler. Bizleri kendi gibi kumarbaz sandılar. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’in peşinden gidiyoruz. Bizlere ekranlarda Apo’nun mektubunu okutanlarla aynı masada olmayacağız. Adına yeni ekonomi sistemi dedikleri bu ucube sistemle milletimiz yolsuzlukla ve yoksullukla karşılaştırdılar. Bugün çevremizde özellikle en çok bağıranlar kim biliyor musunuz? Yarın öbür gün hesaba çekilecek olanlar. Zannetmesinler bu devran dönmeyecek. İYİ Parti hepsini hesabını soracak” ifadelerine yer verdi.

# Kadın, türkiye, İyi Parti

26 Kas 2022 - 14:16 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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