ACİL KAN ARANIYOR

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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'nde yoğun bakımda ameliyata girecek bir hasta için acil 0 RH (-) negatif kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenler 0533 544 40 02 numaralı telefondan Emin Bayrak'a ulaşabilir.