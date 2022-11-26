İYİ Parti İzmit Başkanı saatler sonra belli olacak

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Kongre öncesi İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti’nin İzmit İlçe Kongresi için Eski SEKA Çalışanı Hakan Tamer, il yöneticisi Banu Aykan ve İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan adaylığını duyurmuştu. Tamer geçtiğimiz günlerde yapılan basın toplantısında Aykan’ın lehine aday olmayacağını duyurdu. İki aday ile yapılan kongre seçimlerinde Babacan beyaz listede yarışırken Aykan ise mavi listede yarıştı. 430 delegenin oy kullanacağı kongrede 2 bin 518 üyesi bulunan İzmit İlçe Başkanlığı’nda kongre sonrası 144 il delegesi belirlendi. Yönetim kurulu ve başkanla birlikte ise 33 üye seçildi.

YOĞUN KATILIM

Divan Kurulu Başkanlığını Cevat Saraç üstlendiği kongreye Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Cevat Saraç, İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanı Engin Taşdemir, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, İzmit İlçe eski Başkanı Ufuk Turan, İlçe Başkanları, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, ve çok sayıda partili katıldı.

“İYİ PARTİ TÜRKLE, ATATÜRK’LE DERDİ OLMAYANIN PARTİSİ”

Kongrede konuşmasını gerçekleştiren İYİ Parti İzmit İlçe mevcut başkanı Pelin Coştur Filiz, “Bugün ülkemizin geldiği nokta partimizin kuruluş amacıyla nasıl da ölçüşüyor. 20 yıllık yaşanan ucube tarih milletimize en kötü günleri yaşatıyor. Her türlü riyakatsizlik umarsızca hüküm sürüyor. Kültürel ve ahlaki yozlaşma her geçen gün artarken, devlet hakkı ortadan kalktı. Devlet siyasileştirildi ve tek bir parti ile özdeştirilmeye çalışıyor. Dünya kara para aklama liginde gri listeye girdik. Enflasyonda bir numaraya doğru ilerliyoruz. Sarayları evleri sanıyorlar, rüşveti alın teri diye pazarlıyorlar. Görgüsüzlüğü ergen diye yutturuyorlar. Yutmadığımızı görünce de sansür yasalarıyla ülkemizi yozlaştırmaya çalışıyorlar. İYİ Parti ülkemizin aydınlık geleceği için kilit partidir. Atatürk’ümüzün yolunu çizdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak olan kilit partidir. İYİ Parti Türk ile Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk’le derdi olmayan herkesin partisidir.

ŞANBAZ’DAN HÜRRİYET’E VEFA

İYİ Parti Kocaeli Başkanı Şanbaz Yıldız: “Bu partinin bir hafızası var kimse sanmasın ki bu partiye bir şeyler unutturuluyor. İYİ’ler hareketi bundan 6 yıl önce çıktığı yolda Meral Akşener’in inancıyla çığ oldu büyüdü. Bu partiyi millet kurdu ve büyüttü. Bir zaman kendisine kızgınlıkla bir şey söyledim umarım beni affeder, millet ittifakı sürecini biz Saygı Değer hanımefendi İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte yaşadık. O süreç anlatılmaz yaşanır. Eleştiri yaparken insanların hakkı yenmemeli o süreçte gece gündüz Pelin Coştur Filiz ile Fatma Kaplan Hürriyet evdeki çocuklarını bırakıp camii’de çorba dağıttılar. Böylesine halk bunlara teslim edilmez mi? Böylesine büyük bir mücadeleden geldi bu yapı. İyiler kazanacak kötüler kaybedecek. Bu partinin özelliği bu. Burası Meral Akşener’in memleketidir. Ben burada Meral Akşener’i kimseye tartıştırmam. Türkiye Cumhuriyet’i Devleti tek kişiye emanet edilmez. Bu ucube sistem değişecek. Türkiye Cumhuriyeti fabrika ayarlarına geri dönecek” ifadelerine yer verdi.

“GÜNEŞ BİZİMLE DOĞACAK”

Kongrede başkan adaylarından ilk konuşmayı Banu Aykan gerçekleştirdi. Bugünlere korku duvarlarını aşarak geldiklerini ifade eden Aykan, “Biz bu günlere baskılara göğüs gerip millet bizi çağırıyor diyerek geldik. Genel başkanımız yeni bir umut olmuştur. Kimseden icazet alamdan partim adına adayım. İzmit Halkı ile iç içe olmak, ilçe başkanlığımızın kapısını sonuna kadar açmak için adayım. Değişimin öncüsü olmak için adayım. Selfi siyasetinden uzak kapı kapı gezmek için adayım. Kötüye giden ne varsa iyileştirmek için adayım. Tek akıl değil ortak akıl anlayışı ile hizmet etmek için adayım. Makamların gücünün ardına sığınmadan elinizi vicdanın ardına sığınarak soruyorum kaçınız değişim adına bana oy vermek için hazırsınız. Seçildiğimiz taktirde genel başkanımızın hızına yetişecek örnek bir teşkilat kuracağız. Meral Akşener’in şehrinde güneş bizimle doğacak” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BİZ VARIZ”

Ayşegül Babacan ise yaptığı konuşmada İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur’a teşekkür etti. Kendisini kısaca tanıdan Babacan, “Şimdi İzmit İlçe Başkanı seçilirsem görevlerimi yaparken doğru yoldan şaşmayacağıma, ülkemizin üzerinde güneş parlayıncaya kadar çalışacağıma herkesin önünde söz veriyorum. Benim ve tüm ekip arkadaşlarımın amacı dokunulmadık gönül bırakmamak. Üye sayısını iki katına çıkarmak için mevcut ilçe başkanımızın yolundan yürüyeceğiz. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi milletimiz çaresiz değildir artık biz varız, artık İYİ Parti var” ifadelerini kullandı.