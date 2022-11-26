Babacan: “Millet çaresiz değil, biz varız”

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongre öncesi İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti’nin İzmit İlçe Kongresi için il yöneticisi Banu Aykan ve İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan adaylığını duyurmuştu. İki aday ile yapılan kongre seçimlerinde konuşan Babacan, “Şimdi İzmit İlçe Başkanı seçilirsem görevlerimi yaparken doğru yoldan şaşmayacağıma, ülkemizin üzerinde güneş parlayıncaya kadar çalışacağıma herkesin önünde söz veriyorum. Benim ve tüm ekip arkadaşlarımın amacı dokunulmadık gönül bırakmamak. Üye sayısını iki katına çıkarmak için mevcut ilçe başkanımızın yolundan yürüyeceğiz. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi milletimiz çaresiz değildir artık biz varız, artık İYİ Parti var” ifadelerini kullandı.
AYŞEGÜL BABACAN YÖNETİM KURULU ADAYLARI ASİL
Abdurrahman AKGÜL
Ali AKÇAKAYA
Alican CANDAN
Ayşegül ERCAN
Aytunç ÇETİNBAŞ
Barışcan ÖZLER
Bumin ARAFAT KELEŞ
Cavide YÜCEER
Cemil CANGA
Cemil USLU
Cengiz YAŞAR
Dilek BOZKAYA
Elber ÖZTÜRK
İsa SATIR
Fatoş YILDIZ ATİK
Günaydın ÖZDEMİR
Fuat MANDİL
Havva BASINLI
İdris DERİN
Mahir Fuat METİN
Nebiye DEMİRTAŞ
Nevin AYYILDIZ
Okan BİLEK
Osman ÖLÇER
Sedat MENTEŞ
Semiha GÜNDOĞDU
Sevda SABANCI
Tuğba KAHYAOĞLU
Umutcan TURGUN
Yavuz DURSUN
Yunus YALÇINGÖZ
İL DELEGE ADAYLARI ASİL
Pelin COŞTUR FİLİZ
Cemil USLU
Sinan YILDIZ
Adem Erol DERİN
Abdurrahman AKGÜL
Ali Osman AYDIN
Yavuz DURSUN
Fadime Yıldız ATİK
Umutcan TURGUN
İlhan HAFTACI
Tuğba KAHYAOĞLU
Ali BÜYÜKKARA
Artun MET
Aslan DENİZ
Aynur GÜNUYGUN
Aynur YAŞAR
Ayşe AĞAÇ
Barış AKSOY
Davut YALÇIN
Melek Ebru YEGEN
Ayşegül ERCAN
Ömer ÖZZAİM
Ferhan UÇKUN
Mustafa ARSLAN
Sibel FİLİZ
Özgür İSKEÇE
Binnur DOĞRU
Turgut DEMİRKAN
Kadir ÜSTÜN
Hayriye BEKAR
Nuray ATEŞ
Ayşegül BABACAN
Erol YAŞAR
Fahrettin EKŞİ
Öner ALKAN
Gülfiye KADI
Habip ALPAY
Hafize ISSILAR
Hakan TOPÇU
Halil ÖZCAN
Hatice GÖRGÜLÜ
Havva BASINLI
Cengiz YAŞAR
Okan BİLEK
Halit Görkem AKGÜN
Tugay ÖZTÜRK
Günay ÖZDEMİR
Berkçem KAMİL KELEŞ
Ruhittin SÖNMEZ
Salim GÖRGÜLÜ
Fatih AYDIN
Selin COÇTUREROĞLU
Mehmet BABACAN
Sibel YILDIZ
Samet BOZKURT
Serdar KAMAN
E. Enes BAĞDATLI
Mustafa BAYRAM
Emrah KORKMAZ
Sedat MENTEŞ
İsmail ÇABUCAK
Burak YAVUZ
Kenan VURAL
Özgür KESER
Özlem ÖRÇEN
Ramazan COŞTUR
Recep HEKİMCİ
Refik KURT
Rukiye ALPAY
Meral YILDIZ
Meriyem DÖNMEZ
Muharrem DERİN
Mustafa GİRAY
Mustafa KEMAL MET
Mustafa NAR
Suzan COŞTUR
Tayfun YILDIZ
Tunay ATA
Ufuk TURAN
Ünzile YILMAN
Veysel AVCI
Yadigar BAYRAK
Rahmi AKDEMİR
Yaşar TOPAL
İlker LAÇ
Barışcan ÖZLER
Bumin Arafat KELEŞ
Ayşe UFUK
Osman YAVUZ
Özgür DOĞAN
Gürkan FUSTİ
Murat ÖZKANLI
Maksud ÖSKAY
Emine EYÜPOĞLU
Mustafa KAYMAZ
Ömer ERBAY
Mustafa AĞI
Semen KILIÇ
Birol YILMAZ
Burak ALTAN
Burcu CANAVAR
Okuyucu VURAL
Yaşar KARDAŞ
Cevat YILDIZ
Doğan BAYINDIR
Doğukan ERGİNALP
Elif ÖZAK
Elif TOPÇU
Emine ALPAT
Yusuf YILDIZ
Engin ISSILAR
Ceyhun ÖNEN
Erkan GÜNDOĞDU
Muharrem ÇAKMAK
Levent DEMİRER
Mahir Fuat METİN
Yaşar TOPAL
Ahmet HOROZ
İdris DERİN
İlker KANPARA
Macide AĞLAMIŞ
Mehmet KAPLAN
Mehmet KARŞIN
Mehmet YILDIZ
Nagiha DEMİREL
NAİM AKTÜRK
N. Gçkhan ELBİR
Nesrin DÖNMEZ
Nurettin BULUT
Serkan BAŞTAR
Nusrettin DIŞBUDAK
Osman ÖLÇER
Sevda SABANCI
Ali KALKIR
Arda GÜNDOĞDU
Özkan TAVŞAN
Burak YAŞAR
Şakir SÜLOĞLU
Cem Serhat DAYANÇ
Enes Talha TURNALI
Yücel ÇELİK
Zekeriya ÖZAK
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.