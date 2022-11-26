Babacan: “Millet çaresiz değil, biz varız”

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongre öncesi İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti’nin İzmit İlçe Kongresi için il yöneticisi Banu Aykan ve İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan adaylığını duyurmuştu. İki aday ile yapılan kongre seçimlerinde konuşan Babacan, “Şimdi İzmit İlçe Başkanı seçilirsem görevlerimi yaparken doğru yoldan şaşmayacağıma, ülkemizin üzerinde güneş parlayıncaya kadar çalışacağıma herkesin önünde söz veriyorum. Benim ve tüm ekip arkadaşlarımın amacı dokunulmadık gönül bırakmamak. Üye sayısını iki katına çıkarmak için mevcut ilçe başkanımızın yolundan yürüyeceğiz. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi milletimiz çaresiz değildir artık biz varız, artık İYİ Parti var” ifadelerini kullandı.

AYŞEGÜL BABACAN YÖNETİM KURULU ADAYLARI ASİL

Abdurrahman AKGÜL

Ali AKÇAKAYA

Alican CANDAN

Ayşegül ERCAN

Aytunç ÇETİNBAŞ

Barışcan ÖZLER

Bumin ARAFAT KELEŞ

Cavide YÜCEER

Cemil CANGA

Cemil USLU

Cengiz YAŞAR

Dilek BOZKAYA

Elber ÖZTÜRK

İsa SATIR

Fatoş YILDIZ ATİK

Günaydın ÖZDEMİR

Fuat MANDİL

Havva BASINLI

İdris DERİN

Mahir Fuat METİN

Nebiye DEMİRTAŞ

Nevin AYYILDIZ

Okan BİLEK

Osman ÖLÇER

Sedat MENTEŞ

Semiha GÜNDOĞDU

Sevda SABANCI

Tuğba KAHYAOĞLU

Umutcan TURGUN

Yavuz DURSUN

Yunus YALÇINGÖZ

İL DELEGE ADAYLARI ASİL

Pelin COŞTUR FİLİZ

Cemil USLU

Sinan YILDIZ

Adem Erol DERİN

Abdurrahman AKGÜL

Ali Osman AYDIN

Yavuz DURSUN

Fadime Yıldız ATİK

Umutcan TURGUN

İlhan HAFTACI

Tuğba KAHYAOĞLU

Ali BÜYÜKKARA

Artun MET

Aslan DENİZ

Aynur GÜNUYGUN

Aynur YAŞAR

Ayşe AĞAÇ

Barış AKSOY

Davut YALÇIN

Melek Ebru YEGEN

Ayşegül ERCAN

Ömer ÖZZAİM

Ferhan UÇKUN

Mustafa ARSLAN

Sibel FİLİZ

Özgür İSKEÇE

Binnur DOĞRU

Turgut DEMİRKAN

Kadir ÜSTÜN

Hayriye BEKAR

Nuray ATEŞ

Ayşegül BABACAN

Erol YAŞAR

Fahrettin EKŞİ

Öner ALKAN

Gülfiye KADI

Habip ALPAY

Hafize ISSILAR

Hakan TOPÇU

Halil ÖZCAN

Hatice GÖRGÜLÜ

Havva BASINLI

Cengiz YAŞAR

Okan BİLEK

Halit Görkem AKGÜN

Tugay ÖZTÜRK

Günay ÖZDEMİR

Berkçem KAMİL KELEŞ

Ruhittin SÖNMEZ

Salim GÖRGÜLÜ

Fatih AYDIN

Selin COÇTUREROĞLU

Mehmet BABACAN

Sibel YILDIZ

Samet BOZKURT

Serdar KAMAN

E. Enes BAĞDATLI

Mustafa BAYRAM

Emrah KORKMAZ

Sedat MENTEŞ

İsmail ÇABUCAK

Burak YAVUZ

Kenan VURAL

Özgür KESER

Özlem ÖRÇEN

Ramazan COŞTUR

Recep HEKİMCİ

Refik KURT

Rukiye ALPAY

Meral YILDIZ

Meriyem DÖNMEZ

Muharrem DERİN

Mustafa GİRAY

Mustafa KEMAL MET

Mustafa NAR

Suzan COŞTUR

Tayfun YILDIZ

Tunay ATA

Ufuk TURAN

Ünzile YILMAN

Veysel AVCI

Yadigar BAYRAK

Rahmi AKDEMİR

Yaşar TOPAL

İlker LAÇ

Barışcan ÖZLER

Bumin Arafat KELEŞ

Ayşe UFUK

Osman YAVUZ

Özgür DOĞAN

Gürkan FUSTİ

Murat ÖZKANLI

Maksud ÖSKAY

Emine EYÜPOĞLU

Mustafa KAYMAZ

Ömer ERBAY

Mustafa AĞI

Semen KILIÇ

Birol YILMAZ

Burak ALTAN

Burcu CANAVAR

Okuyucu VURAL

Yaşar KARDAŞ

Cevat YILDIZ

Doğan BAYINDIR

Doğukan ERGİNALP

Elif ÖZAK

Elif TOPÇU

Emine ALPAT

Yusuf YILDIZ

Engin ISSILAR

Ceyhun ÖNEN

Erkan GÜNDOĞDU

Muharrem ÇAKMAK

Levent DEMİRER

Mahir Fuat METİN

Yaşar TOPAL

Ahmet HOROZ

İdris DERİN

İlker KANPARA

Macide AĞLAMIŞ

Mehmet KAPLAN

Mehmet KARŞIN

Mehmet YILDIZ

Nagiha DEMİREL

NAİM AKTÜRK

N. Gçkhan ELBİR

Nesrin DÖNMEZ

Nurettin BULUT

Serkan BAŞTAR

Nusrettin DIŞBUDAK

Osman ÖLÇER

Sevda SABANCI

Ali KALKIR

Arda GÜNDOĞDU

Özkan TAVŞAN

Burak YAŞAR

Şakir SÜLOĞLU

Cem Serhat DAYANÇ

Enes Talha TURNALI

Yücel ÇELİK

Zekeriya ÖZAK