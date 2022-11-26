Aykan: “Baskılara göğüs gerip geldik”

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongre öncesi İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti’nin İzmit İlçe Kongresi için Eski SEKA Çalışanı Hakan Tamer, il yöneticisi Banu Aykan ve İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan adaylığını duyurmuştu. Tamer geçtiğimiz günlerde yapılan basın toplantısında Aykan’ın lehine aday olmayacağını duyurdu. İki aday ile yapılan kongre seçimlerinde Babacan beyaz listede yarışırken Aykan ise mavi listede yarıştı. 430 delegenin oy kullanacağı kongrede 2 bin 518 üyesi bulunan İzmit İlçe Başkanlığı’nda kongre sonrası 144 il delegesi belirlendi. Yönetim kurulu ve başkanla birlikte ise 33 üye seçilecek.

“MİLLET BİZİ ÇAĞIRIYOR”

Kongrede başkan aday konuşmasını yapan Banu Aykan, “Bugünlere korku duvarlarını aşarak geldiklerini ifade eden Aykan, “Biz bu günlere baskılara göğüs gerip millet bizi çağırıyor diyerek geldik. Genel başkanımız yeni bir umut olmuştur. Kimseden icazet alamdan partim adına adayım. İzmit Halkı ile iç içe olmak, ilçe başkanlığımızın kapısını sonuna kadar açmak için adayım” dedi.

BANU AYKAN YÖNETİM LİSTESİ

Ali Kurt, Ali Kuzu, Ayhan Ortaç, Ayşe Sevinç Çetindoğan, Faruk Kırtay, Fatih Keskin, Fazıl Taş, Gülbahar Sarıhan, Gülçin Yetkin, Hakan Tamer, Hatice Cevher, İbrahim Demirtaş, İskender Kaan Yılmaz, Keram Tayfun Nasuhoğlu, Mine Demirtaş, Muhammed Aşıroğlu, Muharrem Çakmak, Nihal Kupşi, Nuran Can, Nurcan Başeğmez, Ömer Tonga, Özge Aslan, Özkan Akduman, Öznur Sevimli, Perihan Zengin, Sabriye Doğan, Selman Gürpınar, Tuncay Daylan, Tülay Çivi, Volkan Yaşar, Yaşar Topal, Yılmaz Dalgıç, Zeynep Çakmak

İL DELEGELERİ

Aleyna Güneyli, Ali Kurt, Ali Yılmaz, Alpay Özman Rahmantaş, Arda Gündoğdu, Ayhan Güner, Ayhan Ortaç, Aynur Aydın, Ayşe Sevinç Çetindoğan, Batuhan Özbay, Bora Kahyaoğlu, Burak Kuşçu, Bülent Balkaya, Bürol Yılmaz, Ceyda Öz, Çağla Hacıoğlu, Dilan Kayam, Dilara Sevimli, Dursun Güçlü, Ekrem Ertürk, Elez Yıldız, Elvan Dinç Soy, Emine Güven Karagöz, Emrah Çadırcı, Engin Issılar, Enver Kaymaz, Ergün İriş, Erkan Gündoğdu, Şengül Sapmaz, Eyüp Akgüneş, Faruk Kırtay, Fatih Aydın, Fatma Kal, Fatma Yetiş, Fazıl Taş, Gökhan Büyüksekmen, Gönül Başkurt, Gülay Gülpınar, Gülçin Yetkin, Güneş Şahin, Hacer Tiryakioğlu, Hakan Katırcıoğlu, Hakan Tamer, Hakan Türk, Halil Özcan, Halime Gülcan İmre, Halip Pulat, Hanife Şanlı, Hasan Hüseyin Başkurt, Hasan Keskin, Hasan Özyılmaz, Hatice Cevher, Hatice Horoz, Hatice Yurttaş, Hayati Temügen, Hayrunisa Aşıroğlu, Hicran Kansu, Hüseyin Üzülmez, Hüseyin Yücel, Birsen Kırtaç, İbrahim Can Sevimli, İbrahim Kırtaç, İdris Ersöz, İlhan Haftacı, İlker Güzel, İskender Kaan Yılmaz, İsmail Özkanlı, Kadir Üstün, Kenan Kılıç, Kerim Tayfun Nasuhoğlu, Kubilay Kozak, Kurultay Demirbaş, Mehmet Sevimli, Mine Demirtaş, Muhammed Aşıroğlu, Muharrem Çakmak, Murat Dinçer, Murat Kurt, Mustafa Ağı, Mustafa Bayram, Mustafa Coşkun, Mustafa Giray, Mükremin Karaca, Nadir Abidin Kısa, Nadire Şenöz, Necmettin Kılıç, Semih Şengöz, Nermin Şenses, Nezih Yakar, Nihal Kupşi, Nuran Can, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Nurcan Başeğmez, Nurettin Bulut, Nurhayat Suğur, Gürkan Gündoğdu, Nurol Okumuş, Nursena Açıkgöz, Onur İnanç Tekin, Özge Aslan, Özgür Keser, Özkan Akduman, Özlem Yurdakul, Öznur Dobra, Öznur Sevimli, Pelin Coştur Filiz.