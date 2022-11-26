26 Kas 2022 - 16:11- Spor G: 26 Kas 2022 - 16:22

99' da hayata döndük

2.Lig liderlerinden Kocaelispor, dün eski lider Karacabey'de final niteliğindeki açlardan birine çıktı. uzatma dakikalarına 2-1 yenik giren takım 90 artı 9'da Samed ile golü attı, üç puan değerinde bir puanı kaptı. Yeşil Siyahlılar tam 66+9 dakika 10 kişi oynadı. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Kocaelispor puanını 35 yaparken, Teco Karacabey Belediye Spor 30 puan yaptı
99' da hayata döndük mask
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TECO KARACABEY BELEDİYE:2- KOCAELİSPOR:2


TECO KARACABEY BEL.
96. VEYSEL SAPAN**
2. YUSUF ERDEM**
(21. UĞUR MUSTAFA dk.75?)
3. AHMET EREN **
(77. SADIK ARDA (dk.35 *)
5. İLKE NELİK***
6. CANER KOCA**
10. BEKİR CAN KARA**
11. ÖMER KUŞAN**
(7. TUĞAY ADAMCIL dk.75***)
14. MUHAMMET YEŞİL**
32. MUSTAFA DİLER**
(8. VEDAT BORA dk.58 **)
43. FATİH AKTAY**
67. ONUR KARAKABAK**

Yedekler
1. HÜSEYİN ARSLAN
9. ATA KURTULUŞ
17. KADİR TURHAN
19. ABDULLAH BALIKÇI
22. ERDEM DİKBASAN
68. ULAŞ ZENGİN

Teknik Sorumlu
BÜLENT AKAN

KOCAELİSPOR:
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ*
4. ALPAY ÇELEBİ**
3. YALÇIN KILINÇ*
8. YUSUF CİHAT ÇELİK***
9. OKAN EKEN**
(48. MERTAN CANER dk.58 **)
10. TAYFUN AYDOĞAN**
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ*
(7. CEM EKİNCİ DK.46 **)
20. MEHMET SAK 0
32. MEHMET YILMAZ*
77. SAMED ALİ KAYA**
80. BEYKAN ŞİMŞEK**
(11. HAZARHAN KARACA dk.79 *)

Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞ.
6. MEHMET TAŞ
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
71. YİĞİT CANGURU
5. DIOGO ALEKSIS

Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL

STAT: KARACABEY M.FEHMİ GERÇEKER
HAKEMLER: AHMET ECEVİT *, HAYDAR AVCI *, FURKAN ULU **
BURAK YÜCETAĞ(4.Hakem)
SARI KARTLAR: dk.40 Muhammet Yeşil, Tayfun dk.64, Arda dk.75, Alpay dk.80, Uğur dk.90
KIRMIZI KART: dk.24 Mehmet Sak (Kocaelispor), Tuğay dk.99 (Karacabey)
GOLLER: Mertan dk.79, Tuğay dk.82 (Karacabey), Hazarhan dk.84, Samet Ali dk.99 (Kocaelispor)

# Kocaelispor, Karacabey

26 Kas 2022 - 16:11 - Spor

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