26 Kas 2022 - 16:11- Spor

99' da hayata döndük

2.Lig liderlerinden Kocaelispor, dün eski lider Karacabey'de final niteliğindeki açlardan birine çıktı. uzatma dakikalarına 2-1 yenik giren takım 90 artı 9'da Samed ile golü attı, üç puan değerinde bir puanı kaptı. Yeşil Siyahlılar tam 66+9 dakika 10 kişi oynadı. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Kocaelispor puanını 35 yaparken, Teco Karacabey Belediye Spor 30 puan yaptı