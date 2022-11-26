99' da hayata döndük

TECO KARACABEY BELEDİYE:2- KOCAELİSPOR:2
TECO KARACABEY BEL.
96. VEYSEL SAPAN**
2. YUSUF ERDEM**
(21. UĞUR MUSTAFA dk.75?)
3. AHMET EREN **
(77. SADIK ARDA (dk.35 *)
5. İLKE NELİK***
6. CANER KOCA**
10. BEKİR CAN KARA**
11. ÖMER KUŞAN**
(7. TUĞAY ADAMCIL dk.75***)
14. MUHAMMET YEŞİL**
32. MUSTAFA DİLER**
(8. VEDAT BORA dk.58 **)
43. FATİH AKTAY**
67. ONUR KARAKABAK**
Yedekler
1. HÜSEYİN ARSLAN
9. ATA KURTULUŞ
17. KADİR TURHAN
19. ABDULLAH BALIKÇI
22. ERDEM DİKBASAN
68. ULAŞ ZENGİN
Teknik Sorumlu
BÜLENT AKAN
KOCAELİSPOR:
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ*
4. ALPAY ÇELEBİ**
3. YALÇIN KILINÇ*
8. YUSUF CİHAT ÇELİK***
9. OKAN EKEN**
(48. MERTAN CANER dk.58 **)
10. TAYFUN AYDOĞAN**
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ*
(7. CEM EKİNCİ DK.46 **)
20. MEHMET SAK 0
32. MEHMET YILMAZ*
77. SAMED ALİ KAYA**
80. BEYKAN ŞİMŞEK**
(11. HAZARHAN KARACA dk.79 *)
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞ.
6. MEHMET TAŞ
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
71. YİĞİT CANGURU
5. DIOGO ALEKSIS
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
STAT: KARACABEY M.FEHMİ GERÇEKER
HAKEMLER: AHMET ECEVİT *, HAYDAR AVCI *, FURKAN ULU **
BURAK YÜCETAĞ(4.Hakem)
SARI KARTLAR: dk.40 Muhammet Yeşil, Tayfun dk.64, Arda dk.75, Alpay dk.80, Uğur dk.90
KIRMIZI KART: dk.24 Mehmet Sak (Kocaelispor), Tuğay dk.99 (Karacabey)
GOLLER: Mertan dk.79, Tuğay dk.82 (Karacabey), Hazarhan dk.84, Samet Ali dk.99 (Kocaelispor)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.