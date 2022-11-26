Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş 2-2 Kocaelispor

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup'da bulunan temsilcimiz Kocaelispor sezonun 16. maçında Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. ye konuk oldu. Kocaelispor, puanını 35 puana çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna çıkarken Karacabey Belediyespor ise 30 puana yükseldi.